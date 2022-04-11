رياضة

سبورت: مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2022 20:00 GMT

سبورت: مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السوق الصيفي المقبل. ووفقا لصحيفة "سبورت" فإنه بعد

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كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإنه بعد نحو شهر سيكون قد مر على مانشستر يونايتد 5 سنوات دون التتويج بأي لقب، حيث كان آخر ألقابه التتويج بالدوري الأوروبي عام 2017 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو ما يكشف عن الوضع السوداوي للفريق التاريخي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ”مانشستر ايفيننغ نيوز“ الإنجليزية أن باب الخروج لكريستيانو رونالدو مفتوح أكثر من أي وقت مضى.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، الصيف الماضي، من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، وبدت الصفقة وكأنها خطوة أفادت الأطراف الثلاثة المعنية.

فقد تخلص يوفنتوس من راتب رونالدو المرتفع، واستعاد جزءًا من مبلغ 117 مليون يورو التي دفعها لريال مدريد للتعاقد مع اللاعب صيف عام 2018، في حين عاد كريستيانو إلى الدوري الإنجليزي، وإلى النادي الذي يستطيع منحه راتبا مرتفعا.

وأوضحت ”سبورت“ أنه على الرغم من السنوات الخمس العجاف وتأثير جائحة كورونا إلا أن القوة الاقتصادية لمانشستر يونايتد قوية، ومع ذلك، فإن توفير رواتب رونالدو (17.4 مليون يورو سنويا) سيساعد في إعادة بناء الفريق.

وأشارت إلى أن بناء مشروع جديد قد يبعد رونالدو عن ملعب أولد ترافورد.

ويملك رونالدو عقدا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2023 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأكدت ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد سيبحث عن مخرج لرونالدو بنهاية الموسم الحالي.

ورغم موسم مانشستر يونايتد المخيب إلا أن رونالدو هو أفضل هداف للفريق حيث سجل 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، التي ودعها الفريق من دور الـ16

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