سبورت: مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو رونالدو

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإنه بعد نحو شهر سيكون قد مر على مانشستر يونايتد 5 سنوات دون التتويج بأي لقب، حيث كان آخر ألقابه التتويج بالدوري الأوروبي عام 2017 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو ما يكشف عن الوضع السوداوي للفريق التاريخي.

موقف مانشستر يونايتد من معاقبة كريستيانو رونالدو بعد حادثة تحطيم هاتف طفل https://t.co/ykxH01xoUX pic.twitter.com/3C6H34ng3T — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ”مانشستر ايفيننغ نيوز“ الإنجليزية أن باب الخروج لكريستيانو رونالدو مفتوح أكثر من أي وقت مضى.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، الصيف الماضي، من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، وبدت الصفقة وكأنها خطوة أفادت الأطراف الثلاثة المعنية.

فقد تخلص يوفنتوس من راتب رونالدو المرتفع، واستعاد جزءًا من مبلغ 117 مليون يورو التي دفعها لريال مدريد للتعاقد مع اللاعب صيف عام 2018، في حين عاد كريستيانو إلى الدوري الإنجليزي، وإلى النادي الذي يستطيع منحه راتبا مرتفعا.

🗣️ كريستيانو رونالدو يعتذر عن واقعة كسر هاتف مشجع خلال مواجهة إيفرتون: 🔴 ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة ومع ذلك علينا التحلي بالاحترام و أن نكون قدوة. 🔴 أود أن أعتذر عن غضبي …وإذا أمكن أدعو المشجع لحضور مباراة في الأولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية. pic.twitter.com/pHCaahzUNn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

وأوضحت ”سبورت“ أنه على الرغم من السنوات الخمس العجاف وتأثير جائحة كورونا إلا أن القوة الاقتصادية لمانشستر يونايتد قوية، ومع ذلك، فإن توفير رواتب رونالدو (17.4 مليون يورو سنويا) سيساعد في إعادة بناء الفريق.

وأشارت إلى أن بناء مشروع جديد قد يبعد رونالدو عن ملعب أولد ترافورد.

ويملك رونالدو عقدا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2023 مع خيار التمديد لموسم آخر.

بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في مواجهة مانشستر يونايتد قام بتمريرات مفتاحية "1" مثلما فعل كريستيانو رونالدو 😀 pic.twitter.com/uJI4p2c33C — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

وأكدت ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد سيبحث عن مخرج لرونالدو بنهاية الموسم الحالي.

ورغم موسم مانشستر يونايتد المخيب إلا أن رونالدو هو أفضل هداف للفريق حيث سجل 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، التي ودعها الفريق من دور الـ16