قد يلعب بجوار شقيقه.. بروسيا دورتموند يتفوق على آرسنال في الصراع على ضم هازارد

يخطط نادي بروسيا دورتموند للتغلب على آرسنال في سباق التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد من ريال مدريد ليلعب مع شقيقه ثورغان هازارد في دورتموند بالبوندسليغا.

ويحرص ريال مدريد على بيع هازارد البالغ عمره 31 عامًا الصيف الحالي وذلك بعد فشله في إثبات قدراته في سانتياغو برنابيو منذ انتقاله قادما من تشيلسي مقابل 150 مليون جنيه إسترليني عام 2019.

وينافس آرسنال مع عدة أندية أخرى للتعاقد مع الجناح البلجيكي عند انتهاء الموسم الحالي، حيث اجتمع مسؤولون من النادي اللندني بوكيل أعمال هازارد الأسبوع الماضي في محاولة لحسم صفقة.

ويخطط فريق المدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا للتعاقد مع هازارد على سبيل الإعارة مع وضع خيار للشراء النهائي في عقد الإعارة، ولكن الآن، وفقًا لمحطة ”كادينا سير“ دخل دورتموند في سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد المنسي.

كما أن دورتموند يتمتع بميزة إضافية تكمن في وجود شقيق هازارد، ثورغان بالفريق مما يسهل عملية الانسجام والتأقلم مع الدوري الألماني.

وانضم هازارد الأصغر، 29 عامًا، إلى دورتموند في عام 2019 من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 25 مليون جنيه إسترليني وأصبح عنصرًا أساسيًا في فريق دورتموند منذ وصوله إلى استاد سيغنال ايدونا بارك حيث شارك في 182 مباراة وسجل 46 هدفًا بالإضافة إلى 44 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

والآن يرغب دورتموند في أن يلعب لاعب خط الوسط دورًا مختلفًا يستدعي جذب شقيقه إلى البوندسليغا.

ويضيف التقرير أن هناك عاملًا آخر في صالح دورتموند وهو أن رئيس ريال فلورنتينو بيريز يتمتع بعلاقة مميزة مع عمالقة الدوري الألماني.

وقد يفضل بيريز التعامل مع دورتموند على أمل أن يساعد ذلك ريال مدريد في سعيه للحصول على نجم الفريق إرلينغ هالاند هذا الصيف.

ومع ذلك، رفض هازارد الانتقال إلى بايرن ميونخ منافس دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد لأنه لم يرغب في التفوق على شقيقه الأصغر أو منافسته، لكن آرسنال لا يزال يسعى للتعاقد مع نجم ليل الفرنسي السابق.

لكن لا يقتصر الأمر على دورتموند فقط الذي يتعين على آرسنال الانتباه إليه، حيث يسعى العملاق الإيطالي ميلان أيضًا للتعاقد مع هازارد.

وخاض قائد بلجيكا، الذي طاردته الإصابات منذ وصوله من تشيلسي الإنجليزي في يونيو/ حزيران 2019، 17 مباراة في الليغا هذا الموسم، معظمها كبديل مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.