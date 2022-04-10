موقف مانشستر يونايتد من معاقبة كريستيانو رونالدو بعد حادثة تحطيم هاتف طفل

لن يعاقب مانشستر يونايتد مهاجمه كريستيانو رونالدو بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، في استاد جوديسون بارك.

ووجد النجم البرتغالي أن ما فعله بعد المباراة انتشر حتما بعد أن تم التقاطه بالكاميرا وهو يضرب هاتفا من يد شاب يبلغ من العمر 14 عاما كان يصور لاعبي مانشستر يونايتد وهم يغادرون أرض الملعب.

والدة مشجع إيفرتون الذي ضرب كريستيانو رونالدو هاتفه تصف اعتذار البرتغالي بالوقح 🗣 طريقة الاعتذار أغضبتني.. يا لها من وقاحة.. أنت تقول للجميع لقد اعتذرت ولكنك لم تفعل و تعتذر لابني 🔴 كان رونالدو يستطيع الوصول إلينا والتحدث معنا و الإعتذار سأكون سعيدة بذلك. pic.twitter.com/RucLkVVsWv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

ومن الواضح أن مشاعر الغضب كانت متصاعدة في أعقاب هزيمة يونايتد 0/1 والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على بقية موسم الدوري، وغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبحث كل من الاتحاد الإنجليزي وشرطة مرسيسايد في الحادث، وتبحث الشرطة مع مانشستر يونايتد وإيفرتون لتحديد ما إذا كان قد وقع أي نوع من الجرائم الجنائية. وقال اتحاد الكرة لصحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية: ”نحن على علم بالحادث وسنسعى للحصول على ملاحظات بشأن الأمر من كلا الناديين واللاعب“.

والدة الطفل الذي قام كريستيانو رونالدو بكسر هاتفه في مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون. قامت بنشر صور ليد الطفل والهاتف وتعبر عن غضبها من تصرف رونالدو كونه يمتلك أطفال. pic.twitter.com/ytydzM7xeF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

وفي وقت لاحق من يوم السبت، عقب المباراة، اعتذر رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي عن الحادث قائلا: ”ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها. ومع ذلك، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة. أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية“.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن مانشستر يونايتد قرر عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد المهاجم. وأن النادي يشعر بالرضا عن اعتذاره.

🗣️ كريستيانو رونالدو يعتذر عن واقعة كسر هاتف مشجع خلال مواجهة إيفرتون: 🔴 ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة ومع ذلك علينا التحلي بالاحترام و أن نكون قدوة. 🔴 أود أن أعتذر عن غضبي …وإذا أمكن أدعو المشجع لحضور مباراة في الأولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية. pic.twitter.com/pHCaahzUNn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

ومع ذلك، أكدت شرطة مرسيسايد أن هناك تحقيقا مستمرا في الحادث، قائلة في بيان: ”يمكننا أن نؤكد أنه يوجد تحقيق في أعقاب حادث وقع في مباراة أقيمت في جوديسون بارك يتعلق بلاعب أثناء سيره إلى خارج الملعب، وسيتم التحدث إلى جميع الأطراف المعنية“.

وقالت والدة الطفل الذي بدا هاتفه محطما، إن ابنها تُرك في حالة صدمة وقد لا يحضر مباراة أخرى بسبب الحادث. وأوضحت سارة كيلي أنها اصطحبت ابنها البالغ من العمر 14 عاما، جيك هاردينغ، إلى جوديسون بارك لمشاهدة فريقه لأول مرة، وبدأ اليوم بشكل مثالي بفضل هدف أنتوني جوردون الذي متح إيفرتون الفوز والثلاث نقاط التي كان في أمس الحاجة إليها في معركته ضد الهبوط.

وجلس جيك وسارة خلف المرمى وقريبا من النفق المؤدي إلى غرفة اللاعبين حيث يسير اللاعبون في الداخل والخارج في نهاية المباراة. وأظهرت الصور رونالدو محبطا وهو يطرح الهاتف من يد جيك ويحطمه ويصيب الفتى.