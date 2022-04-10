ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتعادل أمام ليفربول على ملعب الاتحاد واستمرار صراع الصدارة

تعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب 2-2 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد خمس دقائق من بداية المباراة من تسديدة رائعة، وسط أداء حماسي من السيتي.

ثم أدرك ديوجو جوتا التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 13 بعد تمريرة هائلة من ألكسندر أرنولد.

وأعاد غابرييل غيسوس التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 36، بعد استغلاله لخطأ أرنولد في التغطية لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 2/1.

ونجح ساديو ماني في إدراك التعادل لليفربول قبل دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

يبقى الوضع في صراع البريميرليغ على ما هو عليه.. #ليفربول يخطف تعادلا أمام متصدر الدوري #مانشستر_سيتي بنتيجة 2 – 2 في قمة الجولة 32 #مانشًسٍتر_سيًتي_ليفرٍبًول pic.twitter.com/T3Tqer5914 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

نوريتش المتذيل يحقق فوزا مفاجئا على بيرنلي

أحرز بيير لي-ميلو لاعب وسط نوريتش سيتي هدفه الأول مع ناديه، وأضاف تيمو بوكي هدفا، ليفوز الفريق 2-صفر على بيرنلي في صراع الهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم نوريتش متذيل الترتيب بهدف بعد تسع دقائق، حيث تابع الفرنسي لي-ميلو ركلة ركنية وسدد كرة من حافة منطقة الجزاء وأبدلت اتجاهها ودخلت الشباك.

وأضاف المهاجم بوكي الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليحسم انتصار نوريتش ويوجه ضربة لآمال بيرنلي في البقاء.

وحقق نوريتش فوزه الأول في الدوري منذ يناير كانون الثاني ليرفع رصيده إلى 21 نقطة قبل سبع جولات على النهاية، ويأتي الانتصار بعد التعادل دون أهداف مع برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الماضية.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: