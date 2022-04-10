ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: ساديو ماني وجوتا يزحفان نحو "قمة محمد صلاح"

أزاح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي نظيره كريستيانو رونالدو من المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز هدفًا في قمة الجولة الـ32 من البريميرليغ بين مانشستر سيتي وليفربول.

وأحرز ماني هدف ليفربول الثاني ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفًا ليخطف المركز الرابع من كريستيانو رونالدو الذي هبط للمركز الخامس بعد أن توقف رصيده عند 12 هدفا.

كما أحرز ديوجو جوتا هدف ليفربول الأول لينفرد بالمركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن وصل رصيده إلى 15 هدفًا.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الصدارة برصيد (20 هدفا).

ويأتي الكوري سون هيونغ-مين، نجم توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح – ليفربول – 20 هدفًا

سون هيونغ-مين – توتنهام 17 هدفًا

ديوغو جوتا – ليفربول – 15 هدفًا

ساديو ماني – ليفربول – 13 هدفًا

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 12 هدفًا