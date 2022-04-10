بعد بيع تشيلسي.. أبراموفيتش يحاول شراء فالنسيا الإسباني

سيحاول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش شراء نادي فالنسيا الإسباني بمجرد اكتمال بيع تشيلسي، حسبما زعم أحد منافسيه على شراء النادي المنافس في الليغا.

وأكد أبراموفيتش الشهر الماضي أنه سيبيع النادي اللندني لكن هناك الآن ما يشير إلى أنه قد يدخل كرة القدم على الفور على أمل شراء النادي الإسباني المتعثر، وسط تقارير تفيد بأن رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم عرض فالنسيا للبيع. هذا وفقًا لما قاله ميغيل زوريو، المنافس على شراء النادي.

الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يشتري فريق جوزتيبي التركي https://t.co/dvpxBBkXql pic.twitter.com/7y95n9ijjC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن تشيلسي لا يزال يبحث عن ممالك جديد وسط أزمة الميزانية، التي تتحكم فيها الحكومة البريطانية في أعقاب عقوبات المملكة المتحدة المفروضة على أبراموفيتش بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبع هذه العقوبات لاحقًا من قبل الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، ما يعني أنه يمكن الاستيلاء على أي من أصوله الموجودة في أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميدها.

ويسعى تشيلسي للحصول على مالك جديد في أسرع وقت ممكن، حيث يستمرون في الشعور بتأثير عقوبات حكومة المملكة المتحدة على أصول أبراموفيتش إذ علق بنك باركليز أيضًا الحساب المصرفي للنادي وهناك احتمال أن يواجه البلوز أزمة مالية من الآن وحتى الصيف بسبب الوضع غير المستقر.

ادعى زوريو الآن أنه سيبذل رسميًا محاولته لشراء أسهم في النادي الإسباني من ليم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سقط فالنسيا في أزمة مالية تحت حكم مالكه الحالي وانتقل من فريق أوروبي بارز إلى فريق يحتل وسط الترتيب في الدوري الإسباني، مع بيع العديد من اللاعبين البارزين وعدم استبدال آخرين بهم على مدار الـ18 شهرًا الماضية.

وادعى زوريو أن ليم حاول بيع النادي لأبراموفيتش واتهم مالك فالنسيا الحالي بتسريب الأخبار إلى وسائل الإعلام. واقترح زوريو أن الملياردير الروسي هو المنافس الرئيسي الآخر لشراء النادي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن رسالة من زوريو تفيد بأن ”بيتر ليم حاول بيع النادي مقابل 250 مليون يورو ولم ينجح. في الآونة الأخيرة، سرب إلى وسائل الإعلام الدولية أن لديه عرضين للشراء عرضي وعرض أبرامويتش. ومن هنا، أخبره أنه إما أنه يضع 50 مليون يورو سنويًا لتعويض الخسائر التي يتكبدها وإما يبيعها لنا. سواء أحب ذلك أو لا ”.

جماهير #تشيلسي عادت وهتفت في الدقائق الأخيرة من مواجهة #ساوثهامبتون باسم رئيس البلوز السابق رومان إبراموفيتش pic.twitter.com/5h7su2ZtrS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

كثيرًا ما احتج مشجعو فالنسيا غير الراضين على مالك ناديهم في المواسم الأخيرة واتهموه بتجريد النادي من أصوله تحسبا لبيعه في المستقبل، حيث تم تخفيض ميزانية النادي في السنوات الأخيرة وهناك مخاوف بشأن مستقبلهم على المدى الطويل، مثل غياب الأموال المتاحة.

ووصل فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2000 و2001، قبل أن يفوز بلقب الدوري الإسباني في عامي 2002 و2004.

بعد أن احتل أحد مراكز المربع الذهبي في موسمي 2017 و2018، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة وأنهى الموسم الماضي في المركز 13.