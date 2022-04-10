تقارير: روميلو لوكاكو بديل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يجري محادثات للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم الأحد تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان يجري محادثات للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي منفتح على إعارة لوكاكو للتخلص من راتبه، واستغلال الأموال في حسم صفقة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

بي بي سي: "سيتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص مستقبل روميلو #لوكاكو في #تشيلسي اليوم بعد أن ينتهي اجتماع اللاعب مع توماس توخيل".#إرم_سبورت pic.twitter.com/jUvtFGScmn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

ويعاني لوكاكو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للألماني توماس توخيل مدرب ”البلوز“.

وجد نفسه خارج تشكيلة الفريق في الأسابيع الأخيرة حيث فضل توماس توخيل كاي هافرتز.

وقد تتاح له فرصة بدء تحدٍ جديد في فرنسا، قد يكون باريس سان جيرمان في حاجة إلى مهاجم جديد في الصيف وسط تكهنات بأن كيليان مبابي قد يرحل.

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم، وقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأحرز لوكاكو خمسة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم لكن باريس سان جيرمان حدد البلجيكي كبديل محتمل لمبابي، حيث تزعم العديد من التقارير أن النجم الفرنسي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد بصفقة مجانية.

ويحظى لوكاكو باهتمام برشلونة، بالإضافة إلى إنتر ميلان ناديه السابق.

وكان المهاجم البلجيكي البالغ 28 عاما انتقل من إنتر ميلان إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو.