الشرطة تبدأ التحقيق في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو هاتف أحد مشجعي إيفرتون

أكدت شرطة ”ميرسيسايد“ أنها بدأت التحقيق في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، هاتف أحد مشجعي إيفرتون، عقب مواجهة الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي رسالة على تويتر، كتبت شرطة ميرسيسايد: ”يمكن أن نؤكد إجراء تحقيق في أعقاب حادثة وقعت في مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في ملعب غوديسون بارك، وشملت لاعبًا أثناء خروجه من الملعب وسيتحدثون إلى جميع الأطراف المعنيين“.

واعتذر كريستيانو رونالدو بعدما بدا أنه أطاح بهاتف محمول من يد أحد المشجعين عقب خسارة فريقه 1-صفر على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بيده باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب نحو غرفة الملابس في استاد غوديسون بارك.

وقال شهود عيان إن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أطاح بيده بهاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض.

Police investigating an incident after claims that Cristiano Ronaldo SMASHED an Everton fan's phone https://t.co/TNrUvRF47F — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 10, 2022

واعتذر رونالدو عن هذه الواقعة عبر حسابه على تطبيق ”إنستغرام“.

وقال: ”ليس من السهل التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها. ومع ذلك يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة يحتذى بها لكافة الشباب الذين يعشقون هذه اللعبة الجميلة“.

”أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد في إشارة إلى اللعب النظيف والروح الرياضية“.

وأبلغ النادي رويترز أنه يتابع الواقعة.

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري ويواجه إمكانية الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

بعدما وصفته والدة الصبي بـ"البلطجي".. كريستيانو رونالدو يعتذر للطفل الذي حطم هاتفه https://t.co/IHIeHTmiva pic.twitter.com/guGjDvJwTE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

هجوم والدة الطفل

بينما شنت والدة الطفل هجومًا قويًا على نجم فريق مانشستر يونايتد عقب الحادثة.

وكتبت سيدة، تدعي أنها والدة الطفل الذي تحطم هاتفه على يد رونالدو، عبر حسابها الشخصي بموقع ”فيسبوك“: ”حسنًا، لقد تحولت لعبة جميلة في المباراة إلى اللجوء للشرطة، لا أصدق أنني أقول هذا ولكن رونالدو حطم هاتف نجلي جاك من يده بينما كان يسجل له وهو يخرج بعد المباراة“.

وأضافت: ”لقد صدمت من أن لاعب كرة قدم محترفا يمكنه الاعتداء على طفل مثل هذا. إذا كان بإمكان أي شخص الحصول على أي مقاطع فيديو من هذا بالنسبة لي، فهي متواجدة على إنستغرام، أنا لست هناك! شارك من فضلك!“.

وتابعت: ”لاعبو كرة القدم هؤلاء هم بلطجية! إنه أب في الوقت نفسه، فكيف سيشعر إذا حدث هذا لطفله؟؟!!“.

وأرفقت السيدة صورتين لما يبدو ليد الطفل وعليها جروح، وهاتف محمول محطم.