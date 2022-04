الشرطة تبدأ التحقيق في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو هاتف أحد مشجعي إيفرتون

أكدت شرطة ”ميرسيسايد“ أنها بدأت التحقيق في حادثة تحطيم كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، هاتف أحد مشجعي إيفرتون، عقب مواجهة الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي رسالة على تويتر، كتبت شرطة ميرسيسايد: ”يمكن أن نؤكد إجراء تحقيق في أعقاب حادثة وقعت في مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في ملعب غوديسون بارك، وشملت لاعبًا أثناء خروجه من الملعب وسيتحدثون إلى جميع الأطراف المعنيين“.

واعتذر كريستيانو رونالدو بعدما بدا أنه أطاح بهاتف محمول من يد أحد المشجعين عقب خسارة فريقه 1-صفر على ملعب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بيده باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب نحو غرفة الملابس في استاد غوديسون بارك.

وقال شهود عيان إن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أطاح بيده بهاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض.

