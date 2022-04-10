الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب ”الاتحاد“ لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في قمة الجولة الـ32 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتبدو هذه المواجهة بمثابة نقطة فاصلة ومهمة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة من 30 مباراة بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق السيتي 23 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل الفريق 70 هدفاً واستقبل 18 هدفاً وهو صاحب أقوى دفاع بالبريميرليغ.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 72 نقطة من 30 مباراة أيضاً بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وحقق ليفربول 22 فوزاً وتعادل 6 مرات وتلقى خسارتين، وسجل الفريق 77 هدفاً وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل 20 هدفاً.

ويحتل المصري محمد صلاح صدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصدارة هدافي البريميرليغ بشكل عام برصيد 20 هدفاً، بينما يحتل الثلاثي كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ ورياض محرز صدارة هدافي السيتي برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

وتعادل الفريقان في آخر لقاء بينهما يوم 3 أكتوبر الماضي على ملعب ”آنفيلد“ بنتيجة 2-2.

وتحمل مواجهة الفريقين رقم 23 في تاريخ لقاءات كلوب وغوارديولا، وتبدو الكفة متساوية بعدما حقق كل مدرب 9 انتصارات وتعادلا في 4 مواجهات.

غوارديولا: مانشستر سيتي بحاجة لغزو أوروبا https://t.co/BkuRfk7DD7 pic.twitter.com/twKXKZ1M3F — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 10, 2022

أسلحة السيتي

يتسلح مانشستر سيتي بالأسلوب التكتيكي الذي يتبعه المدرب غوارديولا والقائم على الاستحواذ وتبادل التمريرات وبناء الهجمات على نار هادئة من أجل الخروج بالفوز من موقعة مرتقبة في صراع البريميرليغ هذا الموسم.

وتحدث غوارديولا عن مواجهة ليفربول قائلاً في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض لقاء صعباً للغاية أمام منافس يسعى للفوز أيضاً بلقب الدوري.

وأكد مدرب السيتي أن الركلات الركنية من أهم مميزات ليفربول خاصة أن لديه لاعبين طوال القامة كما أنهم يتفوقون بشكل واضح في هذه النقطة.

ويغيب عن صفوف السيتي الثنائي روبن دياز وكول بالمير للإصابة، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت وكايل ووكر وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم جاك غريليش ورياض محرز أو رحيم سترلينغ وفيل فودين.

أوراق ليفربول

يخوض ليفربول مواجهة السيتي باحثاً عن تحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة قبل 7 محطات من نهاية الدوري.

وقال يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يتوقع مواجهة مثيرة وقوية وممتعة للجماهير مؤكداً أن اللقاء سيجمع فريقين كبيرين ولهما رغبة في الفوز.

وأوضح أن غوارديولا بالنسبة له أفضل مدرب في العالم والمنافسة بين السيتي وليفربول في المواسم الأخيرة أمر رائع وإيقاعه سريع وجنوني.

ويعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون أو نابي كيتا مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ولويس دياز و ساديو ماني.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة ليفربول والسيتي مرتقبة وينتظرها العالم بأكمله لأنها بالفعل ستكون نقطة فارقة في صراع التتويج.

وأوضح أن السيتي لديه خط وسط رائع بقيادة دي بروين ولكن سرعات وفاعلية هجوم ليفربول بقيادة صلاح تجعل المواجهة متوازنة إلى حد بعيد.

وأشار إلى أن الفريق الأكثر قدرة على غلق المساحات في دفاعه سيكون الأقرب لتحقيق الفوز.