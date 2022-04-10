غوارديولا: مانشستر سيتي بحاجة لغزو أوروبا

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه يتعين عليه الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليحصل على اعتراف عالمي، لكنه ”سعيد للغاية“ بما حققه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن.

وقاد غوارديولا سيتي إلى ثلاثة ألقاب للدوري الممتاز وأربعة لكأس رابطة الأندية ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016، لكنه لم يتوج بعد بطلا لأوروبا رغم اقترابه من ذلك العام الماضي عندما بلغ النهائي.

وحتى الآن لا يزال يمكن لسيتي الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد وأيضا دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، قبل استضافة ليفربول منافسه على اللقب المحلي في وقت لاحق، اليوم الأحد: ”في بعض الأحيان لكي نكون سعداء يجب أن تحصل على إشادة من الخارج حتى تصبح سعيدا في الداخل، وهذا غباء“.

”أتفق مع معظم الناس في أننا لم نحقق شيئا على الصعيد الأوروبي، لم نفز بلقب دوري الأبطال، وربما يكونون على حق. حتى تحصل على اعتراف العالم في الخارج يجب أن نغزو أوروبا“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”هل سيحدث ذلك؟ لا أدري. حتى الآن ما حققناه هنا يجعلني سعيدا للغاية. في البداية نحن نستمتع. فعلنا الكثير والكثير من الأمور الجيدة، هذا هو شعوري“.

وفي حال فوز سيتي على ليفربول في وقت لاحق اليوم سيتفوق عليه بفارق أربع نقاط قبل سبع مباريات على النهاية، بينما فوز ليفربول سيدفعه لتصدر المسابقة على حساب منافسه.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار في آخر خمس زيارات لملعب الاتحاد في الدوري، ويأمل غوارديولا أن تساعد الجماهير في أن تبقي الملعب مكانا صعبا على لاعبي ليفربول.

وعن المباراة، قال غوارديولا: ”في الأوقات التي نواجههم فيها يوجد دائما مباريات أخرى خلال المباراة، قرارات كثيرة، العديد من الإجراءات، والعديد من التفاصيل للفريقين“. وأضاف: ”أعتقد أن الفريقين جيدان ولكننا نحاول استكشاف نقاط الضعف الموجودة عندهم. إنها قليلة ولكننا نحاول كشفها“.

وتابع: ”في الوقت نفسه، نحن نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، لذلك يجب أن نلعب بطريقتنا. واجهناهم في مرات عديدة بالفعل، ليس فقط في الدوري الممتاز، وكانت كلها مباريات متقاربة وجيدة“.

وسيفتقد مانشستر سيتي خدمات روبين دياز، الذي غاب عن الفريق الشهر الماضي بسبب إصابة في الفخذ، وسيعود كايل والكر للفريق بعدما غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه على أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.