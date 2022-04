بعدما وصفته والدة الصبي بـ"البلطجي".. كريستيانو رونالدو يعتذر للطفل الذي حطم هاتفه

انتقدت والدة الصبي الذي كسر كريستيانو رونالدو هاتفه بينما كان يصوره خلال خروجه من الملعب، عقب خسارة فريقه مانشستر يونايتد على ملعب إيفرتون بهدف نظيف.

واستمرت معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدير الفني المؤقت الحالي رالف رانغنيك 1-صفر على ملعب ”غوديسون بارك“، اليوم السبت.

وبعد خروجه من جميع مسابقات الكؤوس، سعى يونايتد لتحقيق الفوز أملا في التساوي في الرصيد مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، لكن آماله في تحقيق هذه المهمة أصبحت أصعب، عندما أحرز أنطوني جوردون هدفا لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

وبعد صافرة النهاية أكمل لاعبو يونايتد سيرهم نحو غرفة الملابس بينما بدا على رونالدو الألم واضحا، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا واقي الساق ليكشف عن إصابته بجرح في ساقه اليسرى.

وبدا أن الجرح غائر وساقه كانت ملخطة بالدماء، لتزداد مشاكل يونايتد الذي ظل في المركز السابع في ترتيب الدوري، بعد هزيمته الثامنة هذا الموسم، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022