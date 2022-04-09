توخيل يكيل المديح لشخصية تشيلسي بعد سحق ساوثهامبتون

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إنه سعيد بنهم وانضباط لاعبيه رغم جدول المباريات المزدحم، حيث تعافى من هزيمتين ليسحق ساوثهامبتون 6-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ودخل الفريق اللندني المباراة في إستاد سانت ماريز عقب هزيمته على أرضه 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء والخسارة المفاجئة 4-1 أمام برنتفورد في الدوري الأسبوع الماضي.

لكن الفوز الكبير، الذي تحقق بفضل هدفين لكل من تيمو فيرنر وميسون ماونت، قضى على المخاوف بشأن انهيار مستوى بطل أوروبا في الجزء الحاسم من الموسم.

وأبلغ توخيل الصحفيين: ”يخبرنا ذلك أننا لسنا الفريق الذي يخطف النتائج إذا لم يصل التزامنا إلى 90%، نحن مجموعة استثنائية عندما تكون أولوياتنا صحيحة.

”إذا كنّا ملتزمين، وندافع بشجاعة، ولدينا النهج الصحيح والنهم، فهذا أساس كفاءتنا. نحن لسنا المجموعة المدللة التي تعتمد على الكفاءة وتكتفي بنسبة التزام 90% في المباراة“.

وأضاف: ”ليس من السهل دائما أن يكون لديك هذا التعطش والالتزام، لأننا في مواجهة جدول لا يرحم.. الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم على اللاعبين، وأنا أفهم لماذا كان الأمر صعبا بعد فترة التوقف الدولي، لكن لدينا الكفاءة“.

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد الأسبوع الحالي قبل مواجهة كريستال بالاس في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال توخيل إنه غير متأكد من إمكانية عودة سيزار أزبليكويتا قائد الفريق الذي غاب عن مباراة ساوثامبتون لإصابته بفيروس كورونا والمهاجم المصاب روميلو لوكاكو.

وتابع المدرب الألماني: ”نتيجة عينة أزبليكويتا كانت إيجابية حتى الأمس، لذا ليس لدي أي توقع بشأن ذلك.

”نحن بحاجة إلى نتيجة اختبار سلبي. لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك سوى الأمل والانتظار. روميلو لم يكن جاهزا لمباراة اليوم لكننا سنسافر يوم الإثنين، دعونا نرى“.