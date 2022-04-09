ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. سون يلاحق محمد صلاح بـ"هاتريك" في أستون فيلا

سجل الكوري سون هيونغ-مين، نجم توتنهام هوتسبير، 3 أهداف ”هاتريك“، في فوز فريقه على أستون فيلا بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”فيلا بارك“.

ورفع سون رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صاحب الصدارة برصيد (20 هدفا)، الذي تنتظره مباراة مهمة غدا ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي.

ويأتي في المركز الثالث دييغو جوتا نجم ليفربول، برصيد 14 هدفا، ثم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، برصيد 12 هدفا.

وأحرز سون هيونغ-مين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير لتعزيز موقعه في المركز الرابع بالفوز 4-صفر على أستون فيلا صاحب الأرض، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ومع خسارة آرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم، تقدم توتنهام بثلاث نقاط على جاره اللندني، حيث يملك 57 نقطة من 31 مباراة، مقابل 30 مباراة لمنافسه.

وتقدم الكوري الجنوبي سون بهدف لتوتنهام في الدقيقة الثالثة بعدما تابع تسديدة مرتدة من هاري كين من حافة منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وصنع فيلا عدة فرص لإدراك التعادل لكنه لم يكن محظوظا، إلى جانب تألق الحارس هوغو لوريس، ليخرج توتنهام متقدما في الشوط الأول.

وصنع كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 50، حيث مرر الكرة إلى ديان كولوسيفسكي الذي ركض بسرعة نحو منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك الحارس إميليانو مارتينيز.

وجاء الهدف الثالث بشكل مشابه، حيث لمس كين تمريرة طويلة برأسه نحو سون الذي انطلق ناحية المرمى وسجل ببراعة.

وأكمل سون أهدافه في الدقيقة 71، حيث كان على الجانب الأيمن ثم مرر إلى كولوسيفسكي، ولم يكن اللاعب السويدي أنانيا، وأعادها مجددا إلى زميله الكوري الجنوبي ليسدد في القائم ثم تدخل الكرة المرمى.