كريستيانو رونالدو يرد بقوة على منتقدي ملابس نجله

يحظى دائما كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد وقائد البرتغال، بالكثير من الإشادات والانتقادات أيضا بسبب شهرته ويتم نقل هذه الشهرة بطريقة ما إلى ابنه كريستيانو جونيور.

وتعرض الصبي البالغ من العمر 11 عامًا لانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ”ملابس“ ظهر بها في صورة مع جدته نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر نجل رونالدو الكبير بجاكيت ثقيل وسروال قصير (شورت) وجوارب بيضاء طويلة ما أثار انتقادات كثيرة لهذا المظهر ليقفز والده مهاجم مانشستر يونايتد إلى الدفاع عنه.

وجاءت الانتقادات بعدما ظهر جونيور مرتديا سترة رياضية من شركة ”نايكي“ الأمريكية، التي يمثلها رونالدو، وجوارب وحذاء من شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي.

وهاجم العديد من المعجبين، ابن رونالدو، بسبب ارتدائه منتجات شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي، التي تدفع الملايين سنويا لرونالدو، وتعتبره الوجه الرياضي الأول لها.

وقال رونالدو منزعجًا في رده على هذه الانتقادات: ”إنه يرتدي ما يريد، وليس ما تريدونه“، وحظى تعليق رونالدو على العديد من ”الإعجابات“ على الشبكة الاجتماعية.

يذكر أنه في 2016، وقع رونالدو عقدا ضخما مع نايكي، لمدة 10 أعوام، لتمثيل الشركة، مقابل أكثر من 190 مليون دولار.

وخرج قائد البرتغال وهو يعرج من ملعب ”غوديسون بارك“ بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال الخسارة بهدف نظيف أمام إيفرتون في وقت سابق، اليوم السبت.

واستمرت معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدرب الألماني رالف رانغنيك 1-صفر في ملعب ”غوديسون بارك“.

وغاب رونالدو عن مباراة يونايتد ضد ليستر سيتي الأخيرة لمرضه، لكن المهاجم عاد إلى التشكيلة الأساسية ضد إيفرتون، لكن لقائد البرتغال أخفق في تسجيل هدف التعادل رغم أنه اقترب من ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد صافرة النهاية أكمل لاعبو يونايتد سيرهم نحو غرفة الملابس، بينما بدا على رونالدو الألم واضحا، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا واقي الساق ليكشف عن إصابته بجرح في ساقه اليسرى حسب موقع ”غول“.

وبدا أن الجرح حاد وساقه كانت ملخطة بالدماء، لتزداد مشاكل يونايتد الذي ظل في المركز السابع في ترتيب الدوري بعد هزيمته الثامنة هذا الموسم ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

ويبدو أن الإصابة زادت من توتر أعصاب قائد البرتغال حيث أطاح بهاتف أحد مشجعي إيفرتون أثناء خروجه من الملعب، حزنا على الخسارة والإصابة.