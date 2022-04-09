رياضة

كريستيانو رونالدو يعرج بعد إصابته بجرح دموي ويطيح بهاتف مشجع (فيديو)
تاريخ النشر: 09 أبريل 2022 15:37 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2022 15:55 GMT

كريستيانو رونالدو يعرج بعد إصابته بجرح دموي ويطيح بهاتف مشجع (فيديو)

كريستيانو رونالدو أصيب بجرح غائر في ساقه اليسرى خلال الخسارة في ملعب إيفرتون

+A -A
المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

خرج كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وهو يعرج من ملعب جوديسون بارك بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال الخسارة بهدف نظيف أمام إيفرتون.

واستمرت معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدرب الألماني رالف رانغنيك 1-صفر في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت.

وبعد خروجه من جميع مسابقات الكؤوس، سعى يونايتد لتحقيق الفوز أملا في التساوي في الرصيد مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، لكن آماله في تحقيق هذه المهمة أصبحت أصعب، عندما أحرز أنطوني غوردون هدفا لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

 

وغاب رونالدو عن مباراة يونايتد ضد ليستر سيتي الأخيرة لمرضه، لكن المهاجم عاد إلى التشكيلة الأساسية ضد إيفرتون، لكن قائد البرتغال أخفق في تسجيل هدف التعادل رغم أنه اقترب من ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد صافرة النهاية أكمل لاعبو يونايتد سيرهم نحو غرفة الملابس بينما بدا على رونالدو الألم واضحا، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا واقي الساق ليكشف عن إصابته بجرح في ساقه اليسرى حسب موقع ”غول“.

 

وبدا أن الجرح حاد وساقه كانت ملخطة بالدماء، لتزداد مشاكل يونايتد الذي ظل في المركز السابع في ترتيب الدوري بعد هزيمته الثامنة هذا الموسم ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

ويبدو أن الإصابة زادت من توتر أعصاب قائد البرتغال حيث أطاح بهاتف أحد مشجعي إيفرتون أثناء خروجه من الملعب، حزنا على الخسارة والإصابة.

 

ولم يسدد إيفرتون أي كرة على المرمى حتى الدقيقة 27 عندما هز شباك الضيوف، لكن الفريق كان محظوظا عندما سدد غوردون كرة أبدلت اتجاهها بسبب القائد ماغواير ودخلت مرمى ديفيد دي خيا، ليشعل احتفالات المشجعين.

واستحوذ مانشستر يونايتد على الكرة بنسبة حوالي 75 بالمئة بعد الاستراحة، لكنه افتقر للمسة الحاسمة أمام المرمى، وسدد البديل بول بوغبا من مدى بعيد وذلك بخلاف الفرصة التي أهدرها رونالدو قرب النهاية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play