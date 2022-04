كريستيانو رونالدو يعرج بعد إصابته بجرح دموي ويطيح بهاتف مشجع (فيديو)

خرج كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وهو يعرج من ملعب جوديسون بارك بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال الخسارة بهدف نظيف أمام إيفرتون.

واستمرت معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدرب الألماني رالف رانغنيك 1-صفر في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت.

وبعد خروجه من جميع مسابقات الكؤوس، سعى يونايتد لتحقيق الفوز أملا في التساوي في الرصيد مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، لكن آماله في تحقيق هذه المهمة أصبحت أصعب، عندما أحرز أنطوني غوردون هدفا لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

وغاب رونالدو عن مباراة يونايتد ضد ليستر سيتي الأخيرة لمرضه، لكن المهاجم عاد إلى التشكيلة الأساسية ضد إيفرتون، لكن قائد البرتغال أخفق في تسجيل هدف التعادل رغم أنه اقترب من ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد صافرة النهاية أكمل لاعبو يونايتد سيرهم نحو غرفة الملابس بينما بدا على رونالدو الألم واضحا، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا واقي الساق ليكشف عن إصابته بجرح في ساقه اليسرى حسب موقع ”غول“.

Cristiano Ronaldo limped off the pitch after this injury 😳 pic.twitter.com/ZxE5KDwx1X

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022