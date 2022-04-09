ألفونسو ديفيز: هل يمكنكم أن تتخيلوا.. أنت رونالدو وقائدك هاري ماغواير (فيديو)

لم يصدق نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز أن هاري ماغواير يحمل شارة القيادة في مانشستر يونايتد في ظل وجود كريستيانو رونالدو صاحب الخبرة الكبيرة وأحد أبرز اللاعبين عبر التاريخ.

وتعرض ماغواير لانتقادات شديدة بسبب تراجع أدائه مع الفريق مؤخرا، حيث ارتكب عددًا من الأخطاء البارزة في موسم كان مضطربًا ليغيب ”الشياطين الحمر“ على الأرجح عن التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ودعا بعض المشجعين لسحب شارة القيادة من ماغواير ، وظهرت تقارير في وقت سابق من الموسم تفيد بأن زميلًا لم يكشف عن اسمه قد طالب المدير السابق أولي غونار سولشاير لتسليمه شارة القيادة.

لكن كلا من سولشاير والمدرب المؤقت الحال رالف رانغنيك قاوما الرغبة في تسليم الشارة إلى المهاجم وأسطورة يونايتد رونالدو.

ومع ذلك، لم يستطع ديفيز الدولي الكندي فهم القرار وأصر على أن الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات يجب أن يكون قائدا للشياطين الحمر.

وفي مقطع فيديو موقع YouTube، شوهد ديفيز وهو يلعب FIFA 22 على خدمة البث المباشر Twitch عندما ظهر له اسم ماغواير في اللعبة.

Alphonso Davies on Harry Maguire captaining Cristiano Ronaldo 😳 (via thatboydavies19/Twitch) pic.twitter.com/ixZlIOKsue — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

لقد دفعه ذلك إلى صراخ قصير، حيث هاجم المدافع الدولي الإنجليزي، قائلا في حالة من عدم التصديق تقريبًا: ”هل يمكنكم أن تتخيلوا يا رفاق، أنت رونالدو .. أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق. وما اسمه قائدك؟ هاري ماغواير هو قائدك؟. وأنت تشير إليه بعبارة ”نعم كابتن. لا أعرف ماذا يقول له. أخ. أنا لا أعارض هاري ماغواير ولكن رونالدو … يجب أن يحصل رونالدو على شارة القيادة“.

وتعرض ماغواير القادم من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني لانتقادات حادة لأدائه هذا الموسم وأصبح لاعبا غير مرغوب فيه.

ومما زاد الطين بلة، أن بعض جماهير المنتخب الإنجليزي انتقدته بسبب أدائه مع فريقه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كانت هناك صيحات استهجان عند إعلان اسمه في استاد ويمبلي قبل انطلاق المباراة الودية أمام كوت ديفوار الشهر الماضي وكذلك عند لمسه للكرة.

لكن جاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي حذر من هذه التصرفات، مشيرا إلى أن استهداف ماغواير قد يجعل لاعبين آخرين يخشون من التعرض لنفس المعاملة من ثم تراجع رغبتهم في تمثيل المنتخب الوطني.

وقال إن لاعبي إنجلترا السابقين جون بارنز وآشلي كول تعرضوا لمعاملة مشابهة وكذلك رحيم سترلينغ أحد أبرز لاعبي إنجلترا الآن.