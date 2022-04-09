ديلي ميل: أياكس يمنع وسائل الإعلام الإنجليزية من حضور مؤتمر تين هاغ

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم السبت، إن نادي أياكس أمستردام الهولندي منع وسائل الإعلام الإنجليزية من حضور المؤتمر الصحفي للمدرب إيريك تين هاغ، وهو المرشح لتولي تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

ولا يبدو أياكس سعيدًا جدًا بالتكهنات المحيطة بمدربه، ويبدو أنه حريص على الحد من الأسئلة التي يتم طرحها على تين هاغ حول مستقبله.

خطة تين هاج لإعادة مانشستر يونايتد في 5 سنوات https://t.co/XfgbwK34b9 pic.twitter.com/6j7iUmdEtg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2022

ويواصل أياكس رحلته للفوز بلقب الدوري الهولندي عندما يواجه سبارتا روتردام، في وقت لاحق اليوم السبت، وسيتطلع إلى تعزيز تقدمه، حيث يتقدم بفارق أربع نقاط على آيندهوفن مع تبقي 6 جولات على النهاية.

ولن تتمكن وسائل الإعلام الإنجليزية من حضور المؤتمر الصحفي الذي أقامه تين هاغ، حيث يريد رؤساء أياكس التركيز على الفوز باللقب الثالث مع النادي.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ عن غاري كوتريل، مراسل سكاي ”سبورتس نيوز“ قوله: ”بينما كان تين هاغ يعد فريقه لمواجهة سبارتا روتردام، كان الفريق الإعلامي منشغلا برفض الطلبات الواردة من وسائل الإعلام الإنجليزية لحضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة. لن يكون هناك راديو ولا صحف ولا سكاي سبورتس نيوز“.

أبرزهم بوغبا.. مانشستر يونايتد يستعد لرحيل 6 إلى 10 لاعبين https://t.co/2tOLsFgAJt pic.twitter.com/vyg166kKYM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2022

ويقول أياكس إنه يحتاج إلى التركيز على الفوز بلقب الدوري الهولندي، لكن كوتريل قال: ”إنه لأمر مقلق بعض الشيء ألا تتواجد أي وسيلة إعلام تتحدث الإنجليزية“.

وأضاف كوتريل: ”إذا كان تين هاغ سيصبح مدربًا لمانشستر يونايتد، فسيتعين عليه التعود على الإجابة على الأسئلة الصعبة مرتين، وأحيانًا ثلاث مرات، في الأسبوع. قد يكون هذا شيئًا يدعو لقلق مشجعي مانشستر يونايتد“.

وقالت ”ديلي ميل“، إنه يبدو أن الهولندي تين هاغ يقترب أكثر من تولي تدريب مانشستر يونايتد خلفا للألماني رالف رانجنيك، الذي ينتهي عقده كمدرب بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات جارية مع أياكس لتلبية شروطه للسماح برحيل تين هاغ، حيث سيدفع مانشستر يونايتد تعويضًا يزيد قليلا عن 1.6 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للصحيفة، من المرجح أن يتم تأكيد انتقال تين هاغ إلى مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، حيث يعتقد قادة اليونايتد أنه الرجل المناسب لإعادة النادي إلى القمة.

وارتبط تين هاغ والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتولي تدريب مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن تين هاغ البالغ من العمر 52 عامًا، الأقرب وفقا لما ذكرته الصحيفة الشهيرة.