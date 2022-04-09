تقرير: قضية ماسون غرينوود تصل مرحلة الحسم

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن نجم مانشستر يونايتد المهاجم الشاب ماسون غرينوود ينتظر قرارا مهما بشأن توجيه تهمة الاغتصاب إليه والعنف ضد صديقته التي تم اعتقاله بسببها في شهر شباط / فبراير الماضي لمدة 3 أيام قبل إطلاق سراحه بكفالة.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن الشرطة البريطانية في طريقها لإرسال التقرير النهائي ونتائج التحقيقات في غضون الأيام القادم لدائرة الادعاء الملكية ومناقشة القضية وإن كان سيتم توجيه تهمة الاغتصاب لماسون غرينوود أم لا.

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وقال مصدر للصحيفة: ”الملف وصل لمرحلة الحسم في قرار بشأن ماسون غرينوود“. وقال مصدر آخر: ”الشرطة ستقدم الملف النهائي في الأيام القادمة“.

وأضاف مصدر لصحيفة ”ذا صن“: ”هو دائما في حالة إطلاق سراح بكفالة لكن الملف في تطور مهم والشرطة البريطانية ودائرة الادعاء الملكي تناقشان حاليا إن كانت ستوجه ضده تهمة الاغتصاب أم لا“.

وبحسب مصادر صحيفة ”ميرور“ فإن أجل السراح المؤقت ينتهي يوم 30 نيسان / أبريل الحالي لكن هناك نية لتمديده لفترة أخرى من طرف سلطات الادعاء الملكي.

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وأنهت قضية ضرب النجم الإنجليزي الشاب ماسون غرينوود مسيرته هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد حيث قرر الفريق إيقافه كما أعلنت عدة شركات إلغاء عقود الرعاية معه وتم حذف اسمه من لعبة الفيفا.

ولم يتغير وضعه في فريق مانشستر يونايتد حيث ما زال عشاق الفريق بإمكانهم زيارة صفحته على موقع النادي كلاعب التي كتب فيها: ”مهاجم مثير كان متقدما من حيث التطور في مانشستر يونايتد وكان له تأثير خلال موسم 2019-2020“ لكن الرقم 11 تم حذفه من لائحة الفريق بعد اعتقال اللاعب وإعلان النادي إيقافه حتى نهاية القضية.

إريكسن يتسبب بصراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام https://t.co/NloLKemOGP pic.twitter.com/p03ZvEcSQy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

وكان ماسون غرينوود أحد النجوم الشابة التي ينتظر منها مستقبل كبير، وشارك رفقة المنتخب الإنجليزي الأول لكنه طرد قبل أحد اللقاءات رفقة فيل فودين نجم مانشستر سيتي لخرقهما الإجراءات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا وقيامهما باستدعاء فتاتين للفندق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد 51 نقطة من 30 مباراة.