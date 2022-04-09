ميرور: منتخب إنجلترا قد يقيم في سفينة خلال كأس العالم 2022 في قطر

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن فكرة إقامة المنتخب الإنجليزي خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على متن سفينة مطروحة على لاعبي ونجوم المنتخب، خاصة بعد حجز عائلات عدة لاعبين لأماكن إقامة عليها.

وعُرضت على العائلات سفينة فاخرة عبارة عن مدينة عائمة ترسو على سواحل الدوحة ويمكنها استيعاب آلاف الركاب.

ساوثغيت يحدد شرط فوز منتخب إنجلترا بكأس العالم 2022 https://t.co/gStTiJlLlv pic.twitter.com/vHdL8LgHAh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

لكن صحيفة ”ميرور“ أكدت أن هنالك تخوفات وشكوكًا لدى بعض نجوم المنتخب الإنجليزي وعائلاتهم من الفكرة لأن السفينة تضم آلاف الركاب وهو ما يثير مشكلة الخصوصية.

كما يخشى بعض النجوم وعائلاتهم ”تطفل“ وسائل الإعلام والمصورين على حياتهم الخاصة عبر الإقامة على متن نفس السفينة وهو ما يمكنهم من استعمال طائرات دون طيار للتصوير واقتحام الحياة الخاصة للنجوم الإنجليز وعائلاتهم.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن منافسات قوية، حيث أوقعت المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمتأهل من ملحق أوروبا.

ساوثغيت ينتقد صيحات استهجان "سخيفة" ضد هاري ماغواير https://t.co/6En2fb9uyb pic.twitter.com/POomzKpsaE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

ويبدأ منتخب إنجلترا المونديال بمواجهة إيران، يوم 21 نوفمبر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 25 نوفمبر، ثم المتأهل من ملحق أوروبا يوم 29 نوفمبر.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتجه لتقليص الفترات الدولية من 5 إلى 4 فترات مخصصة للقاءات المنتخبات الوطنية وهو ما يعني تخليه عن فكرة تقليصها لفترتين فقط.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطط لتقليص فترات التوقف الدولي لفترة أو فترتين حيث اقترح شهر تشرين الأول / أكتوبر كشهر للقاءات الدولية أو فترتين من 3 أسابيع واحدة في آذار / مارس، والثانية في تشرين الأول / أكتوبر.

ساوثغيت يأمل أن يصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في نهائي كأس العالم https://t.co/yNuAWgeslo pic.twitter.com/iBVD5MZ92C — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وكانت عدة اتحادات وطنية وقارية قد أبدت معارضتها للفكرة الأولى بسبب صعوبة بيع التذاكر وهو ما دفع الاتحاد الدولي للتخلي عن خططه السابقة، والتفكير في التخلي عن فترة دولية واحدة في السنة وتقليص العدد من 5 لـ4 فترات توقف دولي.

وبحسب المقترح الجديد ففترات التوقف الدولي ستكون، في آذار / مارس وحزيران / يونيو وتشرين الثاني / نوفمبر، وفترة دولية أطول في بداية فصل الخريف تمنح المنتخبات فرصة لعب 4 لقاءات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقوى الاتحادات القارية قد عبر عن رضاه على 5 فترات توقف دولي لكنه مستعد لقبول تقليصها لـ4 فترات فقط.