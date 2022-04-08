كيف أصبح لويس دياز من القوة الضاربة لليفربول في وقت قصير؟

لا شك أن الاستقرار والتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي غالبًا ما يعرف بأنه البطولة الأقوى في العالم، ليسا أمرًا سهلًا إلا إذا كنت لويس دياز لاعب ليفربول الجديد.

حتى مع وجود مجموعة من المواهب الهجومية بالفعل في صفوف ليفربول، فإن المهاجم الكولومبي دياز القادم من بورتو البرتغالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان قادرًا على التعامل مع الدوري الممتاز مثل البطة التي تسبح في الماء بسهولة.

وتم تجاهل دياز، القادم من قرية ساحلية ريفية على المحيط الأطلنطي، تقريبًا عندما كان شابًا بسبب بنيته الضعيفة، لكن بعد الإشارة له من قائد كولومبيا السابق كارلوس فالديراما انطلق دياز ولم ينظر للخلف.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد الأداء الرائع لدياز في الفوز 3-1 على بنفيكا في لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي: ”إنه لاعب من طراز عالمي، إنه لاعب كبير حقًا، ومن دواعي سروري العمل مع دياز يوميًا، وأنا أكثر من سعيد بشأن قرار التعاقد معه في يناير الماضي“.

وأصر كلوب على أن دياز ”بدا بالفعل كلاعب في ليفربول“ بعد أسابيع من التعاقد معه، حيث يمتلك اللاعب الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا، سمة رئيسة معينة ساعدته على الشعور بأنه في منزله.

ومع تميز أسلوب لعب كلوب بالقوة بات دور الخط الأمامي مهمًا في الضغط على المنافس، وبعد عرض مذهل آخر في لشبونة، منتصف الأسبوع الماضي، استخلص دياز الكرة في الثلث الأخير من الملعب أكثر (12 مرة) من أي لاعب آخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولم تتمكن قسوة الدوري الإنجليزي من منع الجهود الدفاعية لدياز، حيث دخل بين العشرة الأوائل في استخلاص الكرة في الثلث الأخير بين اللاعبين الذين شاركوا في أكثر من 5 مباريات.

ومن المؤكد أنه لا تنقصه الشجاعة في أدائه، ويتضح ذلك من وضع رأسه في اتجاه اندفاع روبرت سانشيز حارس برايتون أثناء خروجه من مرماه، بينما لعب دياز الكرة برأسه في المرمى، الأمر الذي أدى إلى ارتطام قوي بين اللاعبين.

وقال أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن دياز عقب الفوز على برايتون: ”منذ انضمامه للفريق، اتضح كم هو مميز“.

وتتمثل الخطوة التالية لدياز في استغلال مهاراته الفائقة، ولا يوجد لاعب في ليفربول يراوغ أكثر من دياز خلال 90 دقيقة بالدوري هذا الموسم، في تسجيل المزيد من الأهداف، وصنع تمريرات حاسمة لزملائه.

ومع حقيقة أن ساديو ماني، ومحمد صلاح، وديوجو جوتا، وروبرتو فيرمينو، جميعهم متوسط عدد أهدافهم في المباراة الواحدة أكثر من دياز هذا الموسم، ربما يؤكد غيابه عن التشكيلة الأساسية لمباراة القمة أمام مانشستر سيتي في استاد الاتحاد بعد غدٍ الأحد.

لكن كلوب لا يخجل من الدفع بالمهاجم الكولومبي خلال المباراة، حيث اعتاد الاعتماد عليه سواء من البداية أو كبديل في المباريات المهمة رغم امتلاك الفريق بالفعل مهاجمين وهدافين بارزين خلال سعيه إلى الفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم.