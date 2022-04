محمد صلاح يكشف عن تطورات تجديد عقده مع ليفربول

بدا محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز مرتاحا عند حديثه حول تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل، في مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“، قبل مواجهة مانشستر سيتي على قمة البريميرليغ، يوم الأحد.

وأجرى النجم المصري البالغ عمره 29 عاما مقابلة مع قناة ”سكاي سبورتس“ قال خلالها إنه لا يمكنه الحديث عن نفسه وتجديد عقده حاليا قبل خوض أهم فترة في الموسم مع فريقه، وكذلك أهم مباراة أمام مانشستر سيتي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران عام 2023، ولا تزال المفاوضات جارية دون اتفاق على تمديد العقد حتى الآن.

وبدا صلاح مرتاحًا عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من أن الموقف سيتم حله، وذلك من خلال برنامج ”فوتبول ديلي“، لكنه لم يرغب في زيادة التكهنات قبل مثل هذه المباريات الكبيرة لليفربول.

وأضاف: ”لا أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أقول لا، لكنني قلت مرات عديدة من قبل عما أريده، ولكن مرة أخرى لا يمكنني أن أتحدث أكثر بشأن تجديد عقدي الآن لأنه وضع حساس حقًا.

”الفريق بحاجة للفوز ولا يمكنني أن أفكر في نفسي وأكون أنانيا وأتحدث عن عقدي. أنا فقط أركز مع الفريق وهذا كل شيء“.

🗣 “I can’t say yes, I can’t say no.”

Mohamed Salah on whether he’s confident or not regarding the signing of a new deal with Liverpool. pic.twitter.com/0dIKeB3fI3

— Football Daily (@footballdaily) April 8, 2022