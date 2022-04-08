محمد صلاح يكشف عن تطورات تجديد عقده مع ليفربول

بدا محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز مرتاحا عند حديثه حول تجديد عقده مع ناديه الإنجليزي، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل، في مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“، قبل مواجهة مانشستر سيتي على قمة البريميرليغ، يوم الأحد.

وأجرى النجم المصري البالغ عمره 29 عاما مقابلة مع قناة ”سكاي سبورتس“ قال خلالها إنه لا يمكنه الحديث عن نفسه وتجديد عقده حاليا قبل خوض أهم فترة في الموسم مع فريقه، وكذلك أهم مباراة أمام مانشستر سيتي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران عام 2023، ولا تزال المفاوضات جارية دون اتفاق على تمديد العقد حتى الآن.

وبدا صلاح مرتاحًا عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من أن الموقف سيتم حله، وذلك من خلال برنامج ”فوتبول ديلي“، لكنه لم يرغب في زيادة التكهنات قبل مثل هذه المباريات الكبيرة لليفربول.

وأضاف: ”لا أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أقول لا، لكنني قلت مرات عديدة من قبل عما أريده، ولكن مرة أخرى لا يمكنني أن أتحدث أكثر بشأن تجديد عقدي الآن لأنه وضع حساس حقًا.

”الفريق بحاجة للفوز ولا يمكنني أن أفكر في نفسي وأكون أنانيا وأتحدث عن عقدي. أنا فقط أركز مع الفريق وهذا كل شيء“.

🗣 “I can’t say yes, I can’t say no.” Mohamed Salah on whether he’s confident or not regarding the signing of a new deal with Liverpool. pic.twitter.com/0dIKeB3fI3 — Football Daily (@footballdaily) April 8, 2022

🗣 “There’s many things people don’t know about it.” Mohamed Salah on his contract talks with Liverpool. 📝 pic.twitter.com/Ps75mgwY7C — Football Daily (@footballdaily) April 8, 2022

وكان الدولي المصري حريصًا أيضًا على استبعاد أي أفكار بأن مفاوضات تجديد عقده ستؤثر على أدائه في الملعب، مؤكدا: ”لا على الإطلاق. أتحدث إلى المدير الفني من وقت لآخر، أنا محترف للغاية، أعرف وظيفتي جيدًا. أنا أول وآخر من يغادر وأعرف ما أفعله.أنا أركز مع الفريق للفوز بالألقاب وتقديم كل ما بوسعي للنادي.“

وتردد مؤخرا أن صلاح في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول، لكن يبدو أن الأمر سيتم حسمه عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق سيواجه سيتي متصدر الدوري الممتاز يوم الأحد على استاد الاتحاد.

وتتم المناقشة بين النادي ووكيل أعمال صلاح بشأن تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة مع إمكانية إضافة 12 شهرًا أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يجعله يلعب بشكل فعال أفضل السنوات المتبقية من مسيرته مع النادي الذي انضم إليه منذ ما يقرب من خمس سنوات.

ولا شك أن حقيقة أن صلاح مستعد للالتزام بمستقبله مع ليفربول سيدفع الجزء الأكبر من مدينة ليفربول للاحتفال، ويمنح سعي النادي للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة دفعة قوية في الوقت المناسب تماما.

ولطالما أكد صلاح أنه يستمتع بحياته في ليفربول، لكنه أراد أن يتم تقديره كواحد من أفضل اللاعبين في العالم براتب يتناسب معه. وهو الآن جاهز لقبول العرض الذي ظل مطروحًا على الطاولة لفترة طويلة من الوقت بعد تغيير رأيه.