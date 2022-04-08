غوارديولا: منافسة مانشستر سيتي وليفربول الأكبر في مسيرتي.. وسأدعو كلوب لشرب النبيذ

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن‭ ‬المنافسة مع ليفربول بقيادة يورغن كلوب كانت الأكبر في مسيرته، وسيتذكرها دائما باعتزاز عندما يعتزل المهنة في نهاية المطاف، مؤكدًا أنه سيدعو كلوب لشرب النبيذ معه.

التصريحات جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات مشابهة للألماني يورغن كلوب والتي أشاد فيها كلوب كثيرا بالإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ووصفه بأنه ”أفضل مدرب في العالم، قائلا: ”لا أعتقد أن هناك من يعارضني في ذلك“.

كلوب: مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ستكون ممتعة.. وغوارديولا أفضل مدرب في العالم https://t.co/8d2ixEbW5u pic.twitter.com/DRrrBkTaYo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2022

ويتفوق سيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل مواجهة يوم الأحد على ملعب الاتحاد، وهي مباراة قد تحدد مصير سباق المنافسة على اللقب قبل ثماني جولات.

وخاض غوارديولا منافسات لا تُنسى مع ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو عندما كان في برشلونة ومع بروسيا دورتموند فريق كلوب السابق عندما تولى تدريب بايرن ميونيخ، لكنه اختار ليفربول على أنه أقوى منافس له حتى الآن.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: ”عندما أتقاعد وأشاهد المباريات على الشاشات وألعب الجولف، سأتذكر أن أكبر منافسة كانت مع ليفربول. عندما تحقق 100 نقطة و98 نقطة (في موسم واحد)، فأنت بحاجة إلى شخص يضغط عليه من الخلف ليكون قريبا جدا“.

وأضاف: ”أكثر ما يميز الفريقين ثبات المستوى. حدث هذا على مدى أربع أو خمس سنوات. ”لهذا السب، روجر فيدرر، ورافا نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، كانوا في القمة لفترة طويلة“.

وقبل ثلاث سنوات احتدمت المنافسة بين الفريقين بطريقة مماثلة حين تفوق سيتي على ليفربول في النهاية بنقطة واحدة في اليوم الأخير، حيث لم يخسر الفريقان في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقال غوارديولا إنه يحترم كلوب كثيرا، وأضاف أنه سيدعو المدرب الألماني لتناول كأس من النبيذ معه.

وأوضح المدرب الإسباني: ”إذا فزنا سأحب ذلك. يورجن يجعل كرة القدم العالمية مكانا أفضل“.

وقال غوارديولا إنه لن يلعب أبدا من أجل التعادل، لكنه اعترف بأنه غير متأكد من أن الفوز سيجعل سيتي مرشحا للفوز باللقب.

غوارديولا يرد على تقارير تدريب منتخب البرازيل بعد كأس العالم https://t.co/vYhU2uTm0a pic.twitter.com/DyNaTfiPPt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2022

وقال: ”ستكون ثلاث نقاط مهمة هائلة، لكن لا تزال هناك سبع مباريات، و21 نقطة، والكثير من الأشياء المتعلقة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي“.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع التالي.