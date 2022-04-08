غوارديولا يرد على تقارير تدريب منتخب البرازيل بعد كأس العالم

نفى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تقارير إعلامية تشير إلى أنه سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي.

وتردد أنه عُرض على المدير الفني الإسباني عقد بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا ليحل محل تيتي المدير الفني الحالي للبرازيل بعد كأس العالم في قطر في وقت لاحق من هذا العام.

وأعرب غوارديولا في السابق عن رغبته في تدريب المنتخبات، حيث يُعتقد أن البرازيل هي حلمه، على الرغم من تحركه سريعًا لإغلاق التقارير.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية نقلا عن تصريحات غوارديولا قبل مباراة فريقه المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول يوم الأحد المقبل: ”أنا متعاقد مع سيتي، أنا سعيد جدًا هنا، الآن ليس الوقت المناسب (لمناقشة التقارير)، لا أعرف من أين تأتي هذه التقارير“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي واثق من قدرته على إغراء غوارديولا بالرحيل عن استاد الاتحاد، لكن من المحتمل أن ينتظر ستة أشهر بعد كأس العالم للعمل بشكل كامل مع المدرب الكتالوني الشهير، حيث إن عقد غوارديولا مع سيتي ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

دوري أبطال أوروبا.. لماذا يفرط غوارديولا في التفكير ويخرج بـ"خطط ساذجة"؟ https://t.co/GdYkge4fUQ pic.twitter.com/fgDJTMqOID — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

ومع ذلك، يأمل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الحصول على خدماته بفضل عرضه المغري – لا يزال ما يقرب من نصف ما يكسبه المدرب البالغ من العمر 51 عامًا في مانشستر – وجعله مسؤولاً عن الفريق في بطولة كوبا أمريكا 2024 في الإكوادور وكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتلقى قادة الاتحاد البرازيلي دفعة من تعليقات غوارديولا في بداية الموسم، عندما قال: ”ستكون الخطوة التالية هي تدريب منتخب وطني، نعم، إذا كانت هناك فرصة. يجب أن أحصل على استراحة بعد سبع سنوات (في سيتي)، أحتاج للتوقف عن المشاهدة، والتعلم من اللاعبين الآخرين وربما هذا هو الطريق الذي سأسلكه. أود تدريب فريق يشارك في بطولات يورو أو كوبا أمريكا أو كأس العالم“.

وعندما سئل على وجه التحديد عن الفريق البرازيلي الشهير، أضاف غوارديولا قائلا ”إنه منتخب رائع. البرازيل دائمًا مرشح قوي أو المرشح المفضل. لقد كان دائمًا وسيظل كذلك دائمًا“.

في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، ينصب تركيزه الكامل على الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يتفوق حامل اللقب بنقطة واحدة فقط على ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب في جدول ترتيب الدوري قبل ثماني مباريات على النهاية.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أسبوع واحد من قمتهما في البريميرليغ.