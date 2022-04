كلوب: مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ستكون ممتعة.. وغوارديولا أفضل مدرب في العالم

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن المواجهة المقبلة لفريقه مع مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب الاتحاد الأحد المقبل ستكون ممتعة بغض النظر عن نتيجتها.

وربما تحدد نتيجة المباراة بشكل كبير وجهة لقب البطولة إذ إن فوز المتصدر مانشستر سيتي سيوسع الفارق بينه وبين الملاحق المباشر ليفربول إلى أربع نقاط قبل أخر سبع جولات من الموسم في حين سيصعد ليفربول للصدارة إذا انتصر على مضيفه.

🗣 "A very important game, I’m really looking forward to it, one of the biggest challenges you can face in football, but that’s really nice, that’s why you do these kinds of things."

— Liverpool FC (@LFC) April 8, 2022