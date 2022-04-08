كلوب: مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ستكون ممتعة.. وغوارديولا أفضل مدرب في العالم

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن المواجهة المقبلة لفريقه مع مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب الاتحاد الأحد المقبل ستكون ممتعة بغض النظر عن نتيجتها.

وربما تحدد نتيجة المباراة بشكل كبير وجهة لقب البطولة إذ إن فوز المتصدر مانشستر سيتي سيوسع الفارق بينه وبين الملاحق المباشر ليفربول إلى أربع نقاط قبل أخر سبع جولات من الموسم في حين سيصعد ليفربول للصدارة إذا انتصر على مضيفه.

🗣 "A very important game, I’m really looking forward to it, one of the biggest challenges you can face in football, but that’s really nice, that’s why you do these kinds of things." — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2022

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ”أتوقع مباراة جيدة. وأنا أعلم أن هذا لا يحدث كثيرا في المواجهات بين الفرق الكبيرة. لكن تاريخ مواجهاتنا مع مانشستر سيتي يشير إلى وجود المتعة في أحيان كثيرة بسبب رغبة الفريقين في ذلك“.

وأضاف المدرب الألماني قوله ”إذا فزنا فسنتفوق بفارق نقطتين وإذا خسرنا فسنتخلف بفارق أربع نقاط.“.

وتابع كلوب: ”هذه مباراة مهمة جدا. وستبقى مباراة مهمة حتى لو كان الفارق بيننا وبينهم 14 أو 15 نقطة“.

Jürgen Klopp expects to have everyone available for Sunday 👌 — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2022

وهيمن مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الممتاز خلال المواسم الخمسة الأخيرة وقال كلوب إن هذه المنافسة دفعت الفريقين لرفع مستوى أدائهما للمستوى الأعلى.

وشبه كلوب هذه المنافسة بالتنافس بين نجمي التنس السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال قائلا: ”أعتقد أن نادال وفيدرر كانا سعيدين بالمنافسة بينهما. هكذا يكون الأمر في الرياضة“.

وأتم: ”لن أقول إنني أشكر مانشستر سيتي على هذا المستوى المرتفع بل إنه لم يضر بتطور فريقنا“.

وأشاد كلوب كثيرا بالإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ووصفه بأنه ”أفضل مدرب في العالم.. ولا أعتقد أن هناك من يعارضني في ذلك“.

وأكد كلوب أن فريقه سيخوض المباراة بتشكيلة كاملة.

وسيسعى ليفربول لتحقيق أول فوز في ملعب الاتحاد في الدوري منذ 2015 في مباراة الأحد، ولم يحقق ليفربول الفوز في آخر أربع مواجهات مع مانشستر سيتي.

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بات أول مدرب في تاريخ الريدز يحقق 8 انتصارات متتالية خارج ملعب الفريق الأحمر بعد الفوز 3/1 على بنفيكا يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فقد ذكرت أن ليفربول حقق 5 انتصارات متتالية خارج ميدانه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1984.

وجاءت انتصارات ليفربول الخمسة المتتالية كالتالي: بورتو (5/1)، أتلتيكو مدريد (3/2)، ميلان (2/1)، إنتر ميلان (2/0) وأخيرًا بنفيكا (3/1).