أبرزهم بوغبا.. مانشستر يونايتد يستعد لرحيل 6 إلى 10 لاعبين

يستعد مانشستر يونايتد لعملية تغيير كبيرة، الصيف القادم، حيث ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن ما بين 6 و10 لاعبين مرشحون للرحيل، فيما ينتظر عدة نجوم قرارات المدرب الجديد والمرشح الهولندي إيريك تين هاج، والبعض الآخر مضطر للبقاء رغم عدم رضاه على وضعه.

وسيغادر الفريق الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي جيسي لينغارد والإسباني خوان ماتا والأوروغواياني إدينسون كافاني والهولندي تاهيت تشونغ ولي غرانت لنهاية عقدهم وغياب رغبة من الإدارة في تجديدها.

واين روني: مانشستر يونايتد يحتاج لاعبين شبانا أكثر من كريستيانو رونالدو https://t.co/jxLAuQtmij pic.twitter.com/w9TDgxuWC8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

وحسب الصحيفة، فقد تم إبلاغ عدة لاعبين غاضبين من وضعهم في الفريق بعدم إمكانية رحيلهم سوى عند نهاية عقودهم فيما عبر عدة لاعبين عن رغبتهم في الرحيل، وهم: الفرنسي أنتوني مارسيال المعار لإشبيلية، الهولندي دوني فان دي بيك، الإيفواري إيريك بايلي، الحارس الإنجليزي ديان هندرسون، والإنجليزي أكسيل توانزيبي.

كما لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غامضا بسبب إمكانية عدم مشاركة مانشستر يونايتد الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا، ونفس الشكوك تحوم حول وضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

إريكسن يتسبب بصراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام https://t.co/NloLKemOGP pic.twitter.com/p03ZvEcSQy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

وأكدت ”ميرور“ أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في فقدان الكثير من اللاعبين الصيف القادم، وأبلغت لاعبيها أن أبواب الرحيل مفتوحة فقط للاعبين الذين تنتهي عقودهم بدرجة كبيرة.

ويبقى مصير اللاعبين الراغبين في تغيير الأجواء والبحث عن أندية تمنحهم فرصا أكبر للعب مرهونا بقرارات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدرب الحالي لأياكس الهولندي، والذي من المحتمل إعلان تعيينه رسميا في الأسابيع القادمة ليكون مدربا دائما بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك.

خطة تين هاج لإعادة مانشستر يونايتد في 5 سنوات https://t.co/XfgbwK34b9 pic.twitter.com/6j7iUmdEtg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2022

ويرغب إيريك تين هاغ في إجراء تغييرات مهمة داخل مانشستر يونايتد، وقدم شروطه للتعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم المدافع الهولندي يوريان تيمبر البالغ 20 سنة لاعب أياكس، كما يرغب في التعاقد مع لاعبي وسط ميدان.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت اللاعبين أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ سيمنح كل اللاعبين الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع الفريق فرصة خلال الفترة الإعدادية للموسم، وسيتخذ قراره النهائي قبل نهاية فترة الانتقالات ليقرر في مصيرهم بالبقاء أو الرحيل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد 51 نقطة من 30 مباراة.