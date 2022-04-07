برونو لاجي مدرب ولفرهامبتون: لن نمنع رحيل روبين نيفيز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

قال برونو لاجي مدرب ولفرهامبتون واندرارز، اليوم الخميس، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيبذل قصارى جهده للإبقاء على لاعب الوسط روبين نيفيز لكنه لن يتمكن من الوقوف في طريق الأندية التي ترغب في دفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار) مقابل الحصول على خدماته.

وربطت تكهنات روبين نيفيز، الذي لعب دورا أساسيا في صعود ولفرهامبتون لدوري الأضواء وكان محور خط الوسط لمدة خمس سنوات، باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويتبقى أكثر من عامين في عقد الدولي البرتغالي البالغ من العمر 25 عاما مع ولفرهامبتون.

وقال لاجي للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة، في الدوري الإنجليزي: ”لا أعرف ما إذا كان مانشستر يونايتد أم فريقا آخر، ما أعرفه هو أننا نملك لاعبا مميزا. ما يفعله هذا الموسم جيد جدا“.

وأضاف: ”أعتقد أيضا أن الطريقة التي نلعب بها تظهر قدرات روبين نيفيز بشكل أفضل. الطريقة التي يلعب بها تضع فريقنا في مستوى مختلف. عندما يكون لديك هذا اللاعب، فإن أفضل شيء تفعله هو تحسين راتبه وسنوات العقد“.

وتابع لاجي: ”هناك فرق كبيرة لديها 100 مليون جنيه إسترليني لشراء هذا النوع من اللاعبين“.

وأوضح مدرب ولفرهامبتون كيف شعر بالعجز خلال الفترة التي قضاها في بنفيكا عندما اشترى أتلتيكو مدريد المهاجم جواو فيلكس بأكثر من 120 مليون يورو (131 مليون دولار) في 2019.

وأضاف: ”هذا يعتمد على استراتيجية ولفرهامبتون أيضا؛ ولهذا كان من الصعب جدا العثور على لاعبين في آخر فترتي انتقال“.

وأتم: ”نريد العثور على أفضل اللاعبين بالسعر المناسب والعمر المناسب لمساعدتنا، ثم بعد عامين أو ثلاثة أعوام يمكنهم منحنا الربح الاقتصادي“.

وأتم لاجي: ”الأمر لا يتعلق فقط بنادي ولفرهامبتون. في هذه الأيام ما هو الفريق الذي يمكنه رفض عرض بقيمة 80 أو 90 أو 100 مليون جنيه إسترليني؟ خمسة أو ستة“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن روبين نيفيز شارك الموسم الحالي مع ولفرهامبتون في 31 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 2، علما أن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2024.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قد ذكرت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتش الذي يبلغ من العمر 33 عاما.