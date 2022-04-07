فابريزيو رومانو: ليفربول يتمم صفقة فابيو كارفاليو

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات إن نادي ليفربول أتم صفقة التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب فولهام.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”فابيو كارفاليو إلى ليفربول، الصفقة تمت بالفعل بعد موافقة فولهام، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون إضافات، وعقد اللاعب مع ليفربول سيمتد حتى عام 2027، والإعلان عن الصفقة سيكون في مايو المقبل.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC NO plan to loan him back. Announcement in May. More: https://t.co/2HjY2Sly2H pic.twitter.com/Wd2EOYYqqm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022

ويبلغ ”فابيو كارفاليو“ من العمر 19 عامًا، وشارك الموسم الحالي مع الفريق الأول لفولهام في 31 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 7، علمًا بأنه يجيد كلاعب وسط.

وتدرج ”فابيو كارفاليو“ في الفئات العمرية للمنتخب الإنجليزي قبل أن ينضم لمنتخب البرتغالي تحت 21 عامًا، وشارك معه مرتين سجل فيها هدفًا.

ويبدو أن ليفربول نجح بخطف فابيو كارفاليو المطلوب من ريال مدريد، علمًا بأن يورغن كلوب مدرب ليفربول أراد التعاقد مع اللاعب الشاب في يناير، لكن الصفقة لم تتم، لذلك أراد استباق الجميع على كارفاليو.

ومن المتوقع أن يلعب ”كارفاليو“ دورًا في ليفربول، الموسم المقبل، وربما يحل محل جيمس ميلنر أو أليكس أوكسليد تشامبرلين، وسيلعب إلى جوار هارفي إليوت زميله السابق في فولهام.