فابريزيو رومانو: ليفربول يتمم صفقة فابيو كارفاليو

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات إن نادي ليفربول أتم صفقة التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب فولهام.

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”فابيو كارفاليو إلى ليفربول، الصفقة تمت بالفعل بعد موافقة فولهام، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون إضافات، وعقد اللاعب مع ليفربول سيمتد حتى عام 2027، والإعلان عن الصفقة سيكون في مايو المقبل.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC

NO plan to loan him back. Announcement in May.

