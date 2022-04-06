خطة تين هاج لإعادة مانشستر يونايتد في 5 سنوات

أبلغ إريك تن هاج المدير الفني لأياكس أمستردام قادة مانشستر يونايتد أنه يحتاج إلى خمس سنوات لتغيير الفريق؛ لأنه وضع رؤيته لإحداث تغيير في الفريق حال تولية المسؤولية في أولد ترافورد.

كما طالب الهولندي نجوم يونايتد بتحسين مستويات لياقتهم البدنية للمنافسة على المستوى الأعلى، وقدم قائمة باللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، وبينهم بعض لاعبي فريقه الحالي أياكس.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، الشهر الماضي، إن المدير الفني الهولندي أجرى مقابلة مع قادة يونايتد وهم يفكرون في من سيعينون خليفة لأولي غونار سولشاير على المدى الطويل.

ويعد تن هاج وماوريسيو بوكيتنو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان أول المرشحين لتولي منصب المدير الفني، خلفا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانغنيك الذي سيتولى منصبا استشاريا.

ووفقًا لصحيفة ”الإندبندنت“، صرح تن هاج بأنه يعتقد أن دوره في أولد ترافورد هو ”مشروع مدته خمس سنوات“، خلال محادثاته مع النادي، حيث يقود مدير كرة القدم جون مورتو والمدير الفني دارين فليتشر عملية التفاوض.

يُزعم أن تن هاج وصل إلى المقابلة ومعه ”ملف“ عن فريق يونايتد الحالي، وسط مخاوف من الفريق بشأن تولي الهولندي المسؤولية في الأسابيع الأخيرة.

وأصر تن هاج على أن المجموعة الحالية من اللاعبين ليست قريبة من ”شكل دوري أبطال أوروبا“، وسيحتاجون إلى تحسين مستويات لياقتهم بشكل كبير إذا أرادوا التنافس مع أندية مثل ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

واقترح تن هاج قائمة باللاعبين الذين يريد التعاقد معهم في حال توليه المسؤولية، وقد تضمنت مجموعة من اللاعبين في فريق أياكس.

غياب الكاريزما

مع ذلك، فقد ورد أيضًا أن تن هاج ”لم يترك انطباعا قويا“ في مانشستر يونايتد خلال المقابلة، خاصة أولئك الذين يقودون عملية البحث عن مدير فني.

ويُعتقد أن الافتقار إلى الكاريزما كلف تن هاغ عدم توليه مسؤولية تدريب توتنهام هوتسبير الصيف الماضي، عندما عينوا نونو إسبيريتو سانتو من ولفرهامبتون بدلاً من ذلك.

وذكرت ”ديلي ميل“، الأسبوع الماضي، أنه تم إبلاغ يونايتد بأن تن هاج سيكون متاحًا مقابل 1.6 مليون جنيه إسترليني كتعويض هذا الصيف.

وقدم قادة يونايتد استفسارات حول تكلفة الإفراج عن تن هاغ من عقده مع نادي أمستردام، ويعتقد أن أياكس سيكون مستحقًا مليوني يورو (1.6 مليون جنيه إسترليني) لتن هاغ، الذي وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين مع هولندا النادي، الصيف الماضي.

ومع ذلك، سيطالب أياكس أيضًا بتعويض عن أي مسؤول يقرر تن هاج إحضاره معه من أمستردام، الأمر الذي من شأنه أن يرفع إجمالي الصفقة إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه إسترليني.

أما فيما يتعلق ببوكيتنو المنافس الرئيسي الآخر الذي سيتولى قيادة يونايتد هذا الصيف، فإن إغراءه للرحيل عن باريس سان جيرمان سيكلف أكثر بكثير.

ومن المتوقع أن يرحل المدير الفني الأرجنتني عن النادي الفرنسي في نهاية الموسم بغض النظر عن كيفية انتهاء مشواره، مع وجود زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي من بين المرشحين لتدريب النادي الباريسي.

وسيجري يونايتد جولة إضافية من المفاوضات مع المرشحين قبل الانتقال إلى تعيين المدير الفني الجديد، ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“، فإن ستيف مكلارين قد يكون مساعد المدير الفني المحتمل تن هاغ إذا تم تعيينه بالفعل.

ويعرف المدربان بعضهما البعض جيدًا، حيث كان تن هاغ مساعدا لمكلارين موسم 2008-2009 في نادي تفينتي الهولندي.

وسيكون الانتقال إلى أولد ترافورد هو فترة مكلارين الثانية في النادي، بعد أن كان مساعد الأسطورة السير أليكس فيرجسون بين عامي 1999 و2001.