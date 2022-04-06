كريستيانو رونالدو يبدأ الاستعداد للزفاف على صديقته جورجينا رودريغز

قالت وسائل إعلام إسبانية إن كريستيانو رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، رغم أن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أكدت أنهما لم يشرعا بعد في الاستعداد للزفاف.

واعترف لاعب مانشستر يونايتد في الفيلم الوثائقي الأخير الذي قدمته صديقته على نتفليكس بأنه ”متأكد بنسبة 1000%“ من أنه سينتهي به الأمر بزواج الإسبانية الحسناء.

وقالت صحيفة OK الإسبانية على الإنترنت ”لديهم إنفاق إضافي لأنهم يستعدون للزواج. وجد كريستيانو شريكة حياته المثالية في جورجينا وطلب منها يدها للزواج ، رغم أنهم لم يكشفوا بعد عن موعد الحفل“.

ونفى ممثل رونالدو هذه الأنباء، بينما ظهرت تقارير في مواقع كتالونية بأن كريستيانو البالغ عمره 37 عامًا يمنح 83 ألف جنيه إسترليني شهريًا إلى جورجينا لدفع تكاليف رعاية أطفالهم بما في ذلك رسوم المدرسة الخاصة.

ولدى جورجينا البالغة من العمر 28 عامًا ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات تدعى ألانا مارتينا من صديقها نجم مانشستر يونايتد وتقوم بتربية أطفاله الثلاثة المولودين لأمهات بديلات – كريستيانو جونيور، 12 عامًا؛ وإيفا وماتيو، وكلاهما أربع سنوات.

وينصب تركيزها في الوقت الحالي على التأكد من أنها تعتني بنفسها وتوأميها اللذين لم يولدا بعد، (صبي وفتاة)، في المراحل الأخيرة من حملها.

كريستيانو، الذي لا يزال مستقبله في يونايتد غير مؤكد، التزم بالزواج من صديقته المرتبط بها منذ ست سنوات في برنامج نتفليكس الشهير ”أنا جورجينا“ ، والذي تم إصداره في 27 فبراير/شباط الماضي ليتزامن مع عيد ميلاد صديقته السمراء الجميلة الـ28.

وقال: ”أخبر جورجينا دائمًا أنه عندما تحين اللحظة سنفعلها، أحب كل شيء في حياتنا وهي تعرف ما أتحدث عنه، يمكن أن يكون الزواج في غضون عام، أو قد يكون في غضون ستة أشهر أو في غضون شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 في المئة من حدوث ذلك“.

واعترفت جورجينا في الفيلم الوثائقي بأنها تنتظر من شريكها طلب الزواج منها، وعندما سُئلت باللغة الإسبانية أثناء سفرها مع أصدقائها على متن طائرة كريستيانو الخاصة بشأن زفافهما، اعترفت جورجينا: ”لا يعتمد الأمر علي“ قبل أن تضيف: ”أتمنى“.

كانت والدة كريستيانو مجاملة للغاية لصديقة ابنها في مقابلة أجرتها مؤخرًا في وطنها البرتغال، حيث قالت للمذيع والكوميدي جيلهيرمي جيرينهاس: ”جورجينا هي دعم كبير لكريستيانو ، ولا شك في ذلك.“

وصفت دولوريس ، 67 عامًا ، جورجينا بأنها ”زوجة ابنها“ المستقبلية في مقابلات في الماضي.

وقالت عام 2018 عن عاملة المتجر السابقة: هي أم حفيدتي. هي زوجة ابني في المستقبل. إنها ليست زوجة ابني حتى الآن. إنها زوجة ابني في المستقبل. إنها شخصية هادئة جدا“.