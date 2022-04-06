من المتوقع أن يجلب 5.23 مليون دولار.. عرض قميص مارادونا "يد الرب" في مزاد

قالت دار سوذبي للمزادات اليوم الأربعاء، إن قميصا ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عندما سجل هدفه الشهير ”يد الرب“ في مرمى إنجلترا بكأس العالم 1986 من المتوقع بيعه مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني على الأقل (5.23 مليون دولار).

والقميص مملوك للاعب وسط منتخب إنجلترا السابق ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين بالمباراة 2-1 بفضل هدفين لمارادونا وجاء الثاني من مجهود فردي ويعتبر من أعظم الأهداف على الإطلاق.

2) Maradona vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (1986) – “Hand of God” Goal pic.twitter.com/OVn7JkVz1c — Barça Eleven (@BarcaEleven_) April 2, 2022

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وإنجلترا آنذاك بالتعادل السلبي، وفي مطلع الشوط الثاني سجل مارادونا هدفا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

واعترف مارادونا بعد المباراة بأنه استخدم يده للتسجيل، معتبرا أنها ”يد الرب“.

وبعد أربع دقائق سجل مارادونا أجمل هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في الشباك.

وبعد وفاة مارادونا في 2020، قال هودج إن القميص ليس للبيع.

ويعتبر قميص الأسطورة البرازيلي بيليه من نهائي كأس العالم 1970 أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وبلغ سعره 157750 جنيها إسترلينيا في 2002 أي ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.

وينظر إلى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. وتوفي عن 60 عاما في 2020 بسبب أزمة قلبية.