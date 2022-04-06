كلوب: الأرقام التي يتم طرحها للتعاقد مع هالاند "جنونية" ولا علاقة لنا بها

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الأربعاء إنه لا يهتم بمحاولة التعاقد مع إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بسبب التكهنات ”الجنونية“ عن السعر المطلوب لشراء الدولي النرويجي.

ومن المقرر أن يغادر هالاند البالغ عمره 21 عاما النادي الألماني في نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من كل الأندية الأوروبية البارزة تقريبا بالتعاقد معه.

وذكرت تقارير أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (82 مليون دولار).

وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة في الدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.

كما سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا وأربعة أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وقال كلوب لوسائل إعلام ألمانية: ”لن نقترب من هذه الأرقام، الأرقام التي يتم طرحها جنونية، لا علاقة لنا بها، لا توجد فرصة، هذا شيء لا أريده بصراحة“.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن التكلفة الإجمالية للتعاقد مع هالاند في صفقة لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه ورسوم الوكيل والمكافآت المرتبطة بالمنافسة على مدى عدة مواسم.

ماركا: الإصابات ومطالب رايولا تبعد هالاند عن ريال مدريد https://t.co/Kfuw4FjRVM pic.twitter.com/mkzVZ8AXuT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

وأكدت تقارير صحفية سابقة أن مينو رايولا، وكيل اللعب، ووالد هالاند طلبا الحصول على ما يقرب من 100 مليون يورو كعمولة في الصفقة، بخلاف راتب اللاعب.

وألمحت تقارير صحفية أخرى إلى خوف مسؤولي ريال مدريد من صفقة هالاند، بسبب تاريخ إصابات اللاعب، حيث تعرض الشاب النرويجي صاحب 21 عاما لـ14 إصابة، ثلاث منها في هذا الموسم، وهو أمر يدعو للشك.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد لا يرغب في تكرار سيناريو غاريث بيل وإيدين هازارد مع الإصابات، لذلك فالانسحاب من الصفقة أفضل خيار متاح.

وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير كانون الثاني 2020.