كلوب يتحدث عن استبدال محمد صلاح أمام بنفيكا.. وساديو ماني يعادل رقما لكريستيانو رونالدو

أسرع النجم المصري محمد صلاح إلى نفق اللاعبين عقب استبداله خلال فوز فريقه ليفربول 3-1 على بنفيكا في لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما كان يفرك يده اليمنى في رأسه مرارًا وتكرارًا كما لو كان يحاول تصفية ذهنه.

وسيطر ليفربول على المباراة، لدرجة أن المدير الفني الألماني يورغن كلوب بدا وكأنه يتخذ وضعية مدرس راضٍ عن أداء تلاميذه في أول 45 دقيقة، حيث كان يقف وذراعاه خلف ظهره وأومأ بالتقدير.

وكان صلاح، هداف الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز، الاستثناء. لقد اعتدنا رؤية صلاح يلعب كرة القدم من عالم آخر هذا الموسم لدرجة أنه يتراجع في أدائه. يتضح ذلك جليا. ولكنه لم يكن سيئا خلال المباراة، لكن سعيه المتواصل لتسجيل هدف كان واضحًا بشكل متزايد.

ووقف أوديسياس فلاتشوديموس حارس بنفيكا، كحائط صد لكافة هجمات ومحاولات صلاح الذي كان منزعجًا من عدم هز الشباك، مما دفع كلوب لمناشدة نجمه أن يحافظ على معنوياته.

محمد صلاح كان أقل لاعبي #ليفربول تقييما في مواجهة #بنفيكا.. فيما كان ساديو ماني ثاني أفضل اللاعبين تقييما #ليفربول_بنفيكا #UCL pic.twitter.com/zErqGgeMoi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن صلاح لم يسجل أي هدف خلال اللعب المفتوح منذ 19 فبراير/شباط الماضي ضد نوريتش سيتي، لكنه سجل ثلاثة أهداف بعد هذا التاريخ ضد ليدز يونايتد (اثنين) وبرايتون جاءت جميعًا من ركلات جزاء، وآخرها على ملعب أميكس في 12 مارس/آذار الماضي.

هذه ليست بأي حال من الأحوال أسوأ فترة مر بها صلاح في أنفيلد، إذ إنه في موسم 2018-2019 لم يهز الشباك بين 19 فبراير و 5 أبريل وذلك في ثماني مباريات متتالية.

وقال كلوب إنه كان على دراية بالطاقة العاطفية والجسدية التي بذلها النجم المصري خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة وأنه من المستحيل على أي من لاعبي فريقه خوض كل دقيقة في كافة المباريات.

وأضاف المدير الفني الألماني: ”من الواضح أن صلاح يريد أن يسجل مرة أخرى، كل شيء على ما يرام، إنها فترة يمر بها وليس من السهل العودة من أفريقيا بعد إخفاق مصر في التأهل لكأس العالم، كان لديه الكثير من الضغط، يحتاج الأمر فقط إلى الاستقرار، وكل شيء بخير“.

ولا شك أن تفكير صلاح في مستقبله مع ليفربول وتجديد عقده الحالي يأخذ حيزا من تفكيره مما يجعله مشتت التفكير ولا يركز أمام المرمى.

وخلال خروج صلاح من الملعب عقب استبداله منتصف الشوط الثاني ومشاركة دييغو جوتا بدلا منه، تصافح مع مدربه بشكل ودي وشق طريقه إلى مقاعد البدلاء ولكنه كان بالتأكيد منزعجا لعدم هز الشباك.

لكن كل ما يحتاجه الهداف المصري هو العودة لهز الشباك قريبًا. لن يكون استاد الاتحاد يوم الأحد المقبل مكانًا سيئًا لتحقيق ذلك أمام حامل لقب البريميرليغ والمتصدر الحالي.

ساديو ماني

من ناحية أخرى، سجل السنغالي ساديو ماني أحد أهداف فريقه ليفربول أمام بنفيكا خلال الفوز 3-1 في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليقترب الفريق الإنجليزي من نصف النهائي لكون لقاء الإياب يلعبه بملعبه الأربعاء المقبل.

واستغل النجم السنغالي الفرصة ليعادل رقما قياسيا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، حيث رفع أهدافه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 13 هدفا منذ 2017-2018 وهو رقم مميز للمهاجم السنغالي.

وسجل ساديو ماني 21 هدفا لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا و7 تمريرات حاسمة في 50 لقاء، 13 من أهدافه كانت في ربع نهائي المسابقة مما يؤكد على دوره المهم في لقاءات خروج المغلوب. وقادت أهدافه الفريق للتتويج باللقب عام 2019 ونهائي 2018 أمام ريال مدريد، حيث سجل هدف الفريق الوحيد في الخسارة 3-1.

وقال ساديو ماني عن هدفه في اللقاء: ”كما أقول دائما الفوز هو المهم، سعيد بتسجيل هدف لكني أكثر سعادة بفوز الفريق وتسجيل 3 أهداف، نحن جاهزون للقاء المقبل“.

وتحدث ماني عن التغييرات المنتظرة من المدرب الألماني يورغن كلوب خلال لقاء القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، موضحا: ”يجب أن تطلبوا ذلك من القائد يورغن كلوب، نحن ليفربول نملك فريقا بعمق كبير، بعض الأحيان نحدث تغييرات بحسب المنافس، إنها بداية جيدة لا يمكننا أن نتوقع أفضل، حاليا نحن نجهز للقاء المقبل“.

ويتوقع أن يلجأ المدرب الألماني لتغييرات أمام مانشستر سيتي، حيث سيعود البرتغالي دييغو جوتا للتشكيل الأساسي بعدما كان احتياطيا أمام بنفيكا، فيما شارك البرازيلي لويس دياز أساسيا وسجل الهدف الثالث.

ويعيش ساديو ماني بداية عام 2022 جيدة، حيث قاد منتخب بلاده للتتويج بأمم أفريقيا في الكاميرون والتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وذلك أمام منتخب مصر وزميله محمد صلاح وبنفس الطريقة، ضربات الترجيح، وكان منفذ الضربة الحاسمة في النهائي وإياب اللقاء الحاسم.