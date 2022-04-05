الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يشتري فريق جوزتيبي التركي

تمكن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من شراء نادٍ جديدٍ، وهذه المرة في تركيا بعدما أعلنت وسائل إعلام تركية عن توصله إلى اتفاق مع ملاك فريق جوزتيبي التركي للاستحواذ على الفريق، وسيكون الإعلان الرسمي، يوم الجمعة المقبل.

وكان المالك السابق للفريق التركي محمد سيبيل قد عبَّر عن رغبته ببيع النادي، وهو ما دفع الروسي رومان أبراموفيتش للدخول في مفاوضات معه عبر ممثليه طيلة الأسابيع الماضية.

واختار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الاستمرار في الاستثمار في كرة القدم بعد العقوبات التي سلطتها عليه الحكومة البريطانية بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يخوض حربًا في أوكرانيا ترفضها الدول الغربية.

وتم تجميد أصول وأموال الملياردير الروسي في بريطانيا، ومنها ملكيته لفريق تشيلسي الذي يتم تسييره حاليًا برخصة من الحكومة البريطانية، وتحت مراقبتها، وكان المالك الروسي قد عبَّر عن رغبته ببيع النادي اللندني رسميًا، ووصلت الإجراءات لمراحلها الأخيرة.

ويعاني فريق جوزتيبي في الدوري التركي الممتاز، ومهدد بالنزول لدوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز 18 بفارق 9 نقاط عن مراكز الأمان، ومازالت 7 جولات على نهاية الدوري.

ومن المحتمل أن يمنح المالك الروسي الجديد للفريق التركي دفعة مالية مهمة لإعادة بناء الفريق وجعله ينافس في الدوري التركي الممتاز مجددًا برفقة الكبار: غلطة سراي، وفنربخشة، وبشكتاش.

وتأسس فريق جوزتيبي، في العام 1925، وحصل على رخصة احترافية، في 2017، وتوج في تاريخه بلقب كأس تركيا مرتين، وكأس السوبر التركي مرة واحدة، والدوري التركي، العام 1950.