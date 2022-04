إريكسن يتسبب بصراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

دخل فريق مانشستر يونايتد في صراع مع توتنهام هوتسبير للفوز بخدمات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مجانًا بعد عودة رائعة لبرينتفورد والدنمارك.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تقريرًا جاء فيه إن كريستيان إريكسن يُلاحق من قبل ناديي توتنهام، ومانشستر يونايتد، بعد عودته المذهلة من السكتة القلبية، العام الماضي.

وأثار اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأثيره المذهل على برينتفورد منذ عودته إلى اللعب بعد خوف شديد في يورو 2020 قبل 9 أشهر.

واختفى ”الذعر الصحي“ لحالة إريكسن بعد تزويده بجهاز مقوم لتنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة حتى يتمكن من مواصلة اللعب.

لكن ناديه السابق إنتر ميلان اضطر إلى السماح لدينامو خط الوسط بالرحيل لأن لوائح دوري الدرجة الأولى لا تسمح له باللعب باستخدام جهاز إزالة رجفان القلب.

وأدى ظهور إريكسن الرائع مع النادي اللندني إلى استدعاء الدنمارك له، الشهر الماضي، ورد إريكسن على الفور بتسجيل هدف من أول لمسة له في المباراة في نفس الملعب حيث عانى من اضطراب شديد في القلب.

واستمر أداء إريكسن الجيد عندما سجل هدفه الأول لصالح برينتفورد في فوزه المفاجئ 4-1 على تشيلسي، يوم السبت.

After making his incredible Premier League return, Christian Eriksen is being eyed up by Man United and Tottenham over a potential summer move pic.twitter.com/35b0vLMdzm

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 5, 2022