إريكسن يتسبب بصراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

دخل فريق مانشستر يونايتد في صراع مع توتنهام هوتسبير للفوز بخدمات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مجانًا بعد عودة رائعة لبرينتفورد والدنمارك.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تقريرًا جاء فيه إن كريستيان إريكسن يُلاحق من قبل ناديي توتنهام، ومانشستر يونايتد، بعد عودته المذهلة من السكتة القلبية، العام الماضي.

وأثار اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأثيره المذهل على برينتفورد منذ عودته إلى اللعب بعد خوف شديد في يورو 2020 قبل 9 أشهر.

واختفى ”الذعر الصحي“ لحالة إريكسن بعد تزويده بجهاز مقوم لتنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة حتى يتمكن من مواصلة اللعب.

لكن ناديه السابق إنتر ميلان اضطر إلى السماح لدينامو خط الوسط بالرحيل لأن لوائح دوري الدرجة الأولى لا تسمح له باللعب باستخدام جهاز إزالة رجفان القلب.

وأدى ظهور إريكسن الرائع مع النادي اللندني إلى استدعاء الدنمارك له، الشهر الماضي، ورد إريكسن على الفور بتسجيل هدف من أول لمسة له في المباراة في نفس الملعب حيث عانى من اضطراب شديد في القلب.

واستمر أداء إريكسن الجيد عندما سجل هدفه الأول لصالح برينتفورد في فوزه المفاجئ 4-1 على تشيلسي، يوم السبت.

After making his incredible Premier League return, Christian Eriksen is being eyed up by Man United and Tottenham over a potential summer move pic.twitter.com/35b0vLMdzm — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 5, 2022

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن تقدمه الهائل مع برينتفورد لفت انتباه توتنهام، ومان يونايتد، اللذين دخلا أيضًا في معركة للحصول على المراكز الأربعة الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقال إلى ملعب ”وايت هارت“ لين معقل توتنهام سيشهد إحياء علاقة حب إريكسن مع النادي حيث قضى7 سنوات.

وسيعاد لم شمله مع مدرب توتنهام أنطونيو كونتي الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي في إنتر الموسم الماضي.

لكن رئيس برينتفورد أصرَّ على بقاء إريكسن في النادي، الموسم المقبل، وقال: ”في قرار أي لاعب كرة قدم لنقل الأندية هناك جوانب كثيرة، وسيكون الأمر نفسه بالنسبة لكريستيان“.

وأضاف: ”لكي نكون منصفين، أنا أعرف كريستيان جيدًا، والشيء الوحيد الذي يجيده هو الاستمتاع باللحظة، وأعتقد أنه يستمتع بها أكثر، لذلك نحن لا نفكر كثيرًا فيما سيحدث في غضون شهرين أو 3 أشهر.

”أنا سعيد للغاية لأنه يلعب لنا، وليس سرًا أنني أريده أن يواصل، الموسم المقبل، وأعلم أن كريستيان يستمتع بكرة القدم، ويستمتع حقًا بالعودة، وأعلم أنه سيتعين عليَّ الإجابة عن هذه الأسئلة حتى نهاية الموسم، لذلك دعونا نرى ما سيحدث.“