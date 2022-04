تقرير: إسدال الستار على قصة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول "هذا المساء"

كشف الصحفي البريطاني كيفين بالمر عن تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ونشر بالمر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر قال فيها: “ الأخبار التي ينتظرها مشجعو ليفربول؟ لحظة كبيرة وشيكة الآن في ملحمة عقد محمد صلاح المستمرة“.

وأضاف: ”القصة ستنشر هنا هذا المساء“.

The news Liverpool fans have been waiting for? A big moment is now imminent in the enduring Mo Salah contract saga…

The story will be posted here this evening @sundayworld #LFC pic.twitter.com/1LbW9IPsz1

— Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) April 5, 2022