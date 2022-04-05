تقرير: إسدال الستار على قصة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول "هذا المساء"

كشف الصحفي البريطاني كيفين بالمر عن تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ونشر بالمر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر قال فيها: “ الأخبار التي ينتظرها مشجعو ليفربول؟ لحظة كبيرة وشيكة الآن في ملحمة عقد محمد صلاح المستمرة“.

وأضاف: ”القصة ستنشر هنا هذا المساء“.

The news Liverpool fans have been waiting for? A big moment is now imminent in the enduring Mo Salah contract saga… The story will be posted here this evening @sundayworld #LFC pic.twitter.com/1LbW9IPsz1 — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) April 5, 2022

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن محمد صلاح في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول بعد عودة المفاوضات مجددا، وتقديم الطرفين تنازلات.

ويتردد أن محمد صلاح يطلب راتبا يوازي قيمته في الفريق وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل لأفضل الرواتب التي يتقاضاها نجوم الأندية الأخرى، بينما تفكر إدارة ليفربول بطريقة مختلفة وترغب في عدم خلق فجوة في الرواتب بين اللاعبين.

وسجل محمد صلاح هدفا وحيدا في اللقاءات الستة الأخيرة لليفربول.

وينافس ليفربول على تحقيق إنجاز بالفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم، حيث توج بلقب رابطة الأندية المحترفة، وينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفصل بينهما نقطة، كما يلعب الفريق نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في سعيه للفوز باللقب، وما زال في السباق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويواجه بنفيكا البرتغالي، ومرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الريدز للفوز بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

والموسم الحالي سجل صلاح 28 هدفا وصنع 10 في 37 مباراة مع ليفربول، بينها 20 هدفا في 28 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن محمد صلاح سجل 153 هدفا وصنع 57 في 240 مباراة مع ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017، حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، موسمي 2017/2018، و2018/2019.