مانشستر سيتي يوجه ضربة قوية لريال مدريد بشأن أوريلين تشاوميني

وجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية لريال مدريد، بدخوله في مفاوضات قوية للاعب الوسط أوريلين تشاوميني لاعب موناكو الفرنسي.

ونشرت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية تقريرا قالت فيه إن اللاعب الفرنسي الذي تبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني، اقترب من الرحيل إلى مانشستر سيتي، رغم ارتباط اسمه بريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يسعى لتعزيز خط وسكه بالتعاقد مع أوريلين تشاوميني، ومستعد لدفع 80 مليون إسترليني، وهو ما يعقد مفاوضاته مع ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد يضع تشاوميني، البالغ من العمر 22 عاما، على جدول أعماله، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيتم دفع 60 مليون يورو التي سيطلبها موناكو للسماح برحيل اللاعب.

وشارك تشاوميني في 42 مباراة مع موناكو الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، علما أن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2024.