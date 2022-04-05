باريس سان جيرمان يستعد للانقضاض على بول بوغبا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان عرض على بول بوغبا عقدًا جيدًا للحصول على توقيعه، حيث يبدو أنه مستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أنه سيوقع على التمديد.

وعانى لاعب خط الوسط الفرنسي من فترة مضطربة مع الشياطين الحمر، وأعرب مؤخرًا عن استيائه من الفوز ببطولتين فقط في خمس سنوات.

ومن المقرر أن يواجه بوغبا موسمًا قاحلًا آخر مع مانشستر يونايتد، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتيكو مدريد الشهر الماضي.

ووفقًا لـ“ذا صن“، فإن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إغراء بوغبا “ بالعودة إلى وطنه، فإذا وافق اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على شروط البي إس جي فسيحصل على لاعب رائع بخط الوسط، في صفقة انتقال مجانية.

يذكر التقرير أيضًا أن إدارة النادي الباريسي عرضت على بوغبا عقدا أقل من العرض الذي قدمه له يونايتد في يناير بقيمة 500.000 جنيه إسترليني، كما كشفت SunSport حصريًا.

وقد يكون العمالقة الفرنسيون محظوظين؛ لأن بوغبا اعترف مؤخرًا بأنه مستعد للانضمام إليهم.

عندما سُئل بوغبا عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان من قبل صحيفة لو فيغارو الفرنسية، قال: ”لم لا؟ من الجيد دائمًا اللعب مع زملائك في الفريق والمنتخب الوطني“.

ومع ذلك، يُعتقد أن بوجبا يفضل العودة إلى نادي يوفنتوس القديم، لكن عملاق الدوري الإيطالي قد لا يكون قادرًا على تحمل راتبه، مما يترك باريس سان جيرمان في مركز الصدارة ليهبط المنشق.

لكن قد يُحرم بوغبا من فرصة الارتباط بزميله الدولي في الفريق كيليان مبابي، الذي اعترف لمواطنه أنه سئم الحياة في باريس في المواجهة الأخيرة بين الثنائي.