ترتيب الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يصعق آرسنال ويحرمه من المركز الثالث

حرم كريستال بالاس ضيفه آرسنال من المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه 3/0، اليوم الإثنين، في الجولة الـ31 من المسابقة.

وعلى ملعب سيلهرست بارك سجل جون فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 16 من ضربة رأسية.

وفي الدقيقة 24 سجل جوردان آيو الهدف الثاني لكريستال بالاس بمساعدة يواكيم أندرسن.

ومنح الحكم كريستال بالاس ضربة جزاء سجل منها ويلفريد زاها الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وهذا أول فوز لكريستال بالاس على آرسنال في آخر 6 مباريات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادلا 4 مرات وفاز آرسنال مرة، قبل أن يفوز كريستال بالاس اليوم الإثنين.

وجمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 54 نقطة من 29 مباراة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك كريستال بالاس 37 نقطة من 30 مباراة في المركز التاسع.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 73 نقطة من 30 مباراة، ويتقدم حامل اللقب بنقطة واحدة عن ليفربول الثاني، مقابل 59 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث ولعب مباراة أقل.. (29 نقطة).

وتنطلق الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت، بمواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد، ويلعب آرسنال مع برايتون، وتشيلسي أمام ساوثهامبتون، وتوتنهام مع أستون فيلا، وواتفورد ضد ليدز يونايتد.

يوم الأحد، يلعب ليستر سيتي أمام كريستال بالاس، ونوريتش سيتي ضد بيرنلي، وبرينتفورد أمام ويستهام، ومانشستر سيتي ضد ليفربول.