كلوب: لا جديد في ملف تجديد عقد محمد صلاح

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تطورات ملف تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح مؤكدا أن الأطراف تتحدث وأنه لا جديد يستحق الحديث عنه وعبر عن عدم قلقه حيال صيام نجمه عن تسجيل الأهداف.

وقال كلوب قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حول تجديد عقد محمد صلاح: ”لا جديد في قضية تجديد عقد صلاح، الأطراف تتحدث وهذا ما أحتاجه“.

تقارير: محمد صلاح يتراجع ويقترب من تجديد عقده مع ليفربول https://t.co/d3GWhAtETi pic.twitter.com/ESwMXqft7M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن محمد صلاح في طريقه لتجديد عقده مع ليفربول بعد عودة المفاوضات مجددا وتقديم الطرفين تنازلات.

ويتردد أن محمد صلاح يطلب راتبا يوازي قيمته في الفريق وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل لأفضل الرواتب التي يتقاضاها نجوم الأندية الأخرى بينما تفكر إدارة ليفربول بطريقة مختلفة وترغب في عدم خلق فجوة في الرواتب بين اللاعبين.

وسجل محمد صلاح هدفا وحيدا في اللقاءات الستة الأخيرة لليفربول لكن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يشعر بالقلق ودافع عن أهمية لاعبه وقال: ”مستوى الأداء مهم والتهديد الذي يمثله ضد الأندية الأخرى، يمكنه بعض الأحيان اتخاذ قرار أفضل لكنه وقت صعب لمحمد صلاح وساديو ماني مع العودة من كأس أمم أفريقيا واللقاءات الدولية وعودة اللاعبين“.

سبورت: ليفربول لن يقبل رحيل محمد صلاح في الصيف https://t.co/Jc51CxW6tr pic.twitter.com/XM8zWSuOz0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

وأضاف كلوب: ”أرى محمد صلاح يتدرب بشكل جيد كل يوم ولا أرى شيئا يقلقني“.

و ينافس ليفربول على تحقيق إنجاز بالفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم حيث توج بلقب رابطة الأندية المحترفة وينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويفصل بينهما نقطة، كما يلعب الفريق نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في سعيه للفوز باللقب ومازال في السباق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويواجه بنفيكا البرتغالي، ومرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الريدز للفوز بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يبدو انه سيعتزل داخل جدران ليفربول الصحفي جون ريتشاردسون من جريدة ديلي ستار يؤكد أن محمد صلاح قد وافق على تجديد عقده مع ليفربول. العقد الجديد سيبقيه في النادي حتى نهاية مسيرته الكروية وبمرتب ٤٠٠ ألف استرليني في الأسبوع. pic.twitter.com/1bprCufhEH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

والموسم الحالي سجل صلاح 28 هدفا وصنع 10 في 37 مباراة مع ليفربول، بينها 20 هدفا في 28 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن محمد صلاح سجل 153 هدفا وصنع 57 في 240 مباراة مع ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017، حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، موسمي 2017/2018، و2018/2019.