رياضة

واين روني: مانشستر يونايتد يحتاج لاعبين شبانا أكثر من كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 19:12 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 19:30 GMT

واين روني: مانشستر يونايتد يحتاج لاعبين شبانا أكثر من كريستيانو رونالدو

قال واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، والمدرب الحالي لفريق ديربي كاونتي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، إن فريقه

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قال واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، والمدرب الحالي لفريق ديربي كاونتي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، إن فريقه السابق يحتاج لاعبين شبانا أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أتم 37 عاما في فبراير الماضي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، بعد 12 عاما من رحيله عن أولد ترافورد إلى ريال مدريد مقابل 76 مليون يورو.

وقال روني في تصريحات نقلتها ”Football Daily“ إن رونالدو يشكل تهديدا، لكن المباراة تحتاج إلى المزيد من اللاعبين، مانشستر يونايتد بحاجة إلى لاعبين شبان جائعين“.

يشار إلى أن رونالدو سجل 18 هدفا وصنع 3 في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ عودته من يوفنتوس الصيف الماضي، ورغم ذلك هو أفضل هدافي الفريق الموسم الحالي.

وبسؤاله عن هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد قال روني: ”ماغواير يعجبني كثيرًا وأنا أعرف ما يمكن أن يقدمه؛ لأنه مع إنجلترا من أفضل المدافعين في العالم“.

 

وانتقل هاري ماغواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو، (أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم)، لكنه يتعرض لانتقادات حادة بسبب أخطائه المتكررة.

وبشأن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد قال روني: ”لو كان بإمكاني اختيار المدرب القادم سأختار ماوريسيو بوكيتينو، وسأمنحه الوقت الكافي“.

وتابع روني: ”بول بوغبا لم يكن مؤثرًا مع مانشستر يونايتد منذ عودته (صيف 2016)، مستواه مع فرنسا مختلف تمامًا، أرى مانشستر يونايتد يلعب بفردية أكثر من لعب جماعي، مانشستر يونايتد فريق غريب حاليًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 51 نقطة من 30 مباراة، كما ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومن الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتولى الألماني رالف رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، ويرتبط الفريق بتعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والهولندي إريك تين هاغ.

يشار إلى أن واين روني هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وسجل 253 هدفا في 559 مباراة، إلى جانب صناعة 146 هدفا، في حين سجل كريستيانو رونالدو 136 هدفا في 324 مباراة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب هدافي مانشستر يونايتد التاريخيين.

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