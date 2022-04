واين روني: مانشستر يونايتد يحتاج لاعبين شبانا أكثر من كريستيانو رونالدو

قال واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، والمدرب الحالي لفريق ديربي كاونتي الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، إن فريقه السابق يحتاج لاعبين شبانا أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أتم 37 عاما في فبراير الماضي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، بعد 12 عاما من رحيله عن أولد ترافورد إلى ريال مدريد مقابل 76 مليون يورو.

🗣 "He's a goal threat but the rest of the game they need more, they need young hungry players." Wayne Rooney doesn't feel that signing Cristiano Ronaldo has worked out for Manchester United pic.twitter.com/fElNwiYEh1 — Football Daily (@footballdaily) April 4, 2022

وقال روني في تصريحات نقلتها ”Football Daily“ إن رونالدو يشكل تهديدا، لكن المباراة تحتاج إلى المزيد من اللاعبين، مانشستر يونايتد بحاجة إلى لاعبين شبان جائعين“.

يشار إلى أن رونالدو سجل 18 هدفا وصنع 3 في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ عودته من يوفنتوس الصيف الماضي، ورغم ذلك هو أفضل هدافي الفريق الموسم الحالي.

وبسؤاله عن هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد قال روني: ”ماغواير يعجبني كثيرًا وأنا أعرف ما يمكن أن يقدمه؛ لأنه مع إنجلترا من أفضل المدافعين في العالم“.

🗣 "He goes to play for England and he looks like a world class centre-back." Wayne Rooney is a fan of Harry Maguire and says his form has become a confidence problem at Manchester United pic.twitter.com/PiEJo4Wqho — Football Daily (@footballdaily) April 4, 2022

وانتقل هاري ماغواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو، (أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم)، لكنه يتعرض لانتقادات حادة بسبب أخطائه المتكررة.

وبشأن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد قال روني: ”لو كان بإمكاني اختيار المدرب القادم سأختار ماوريسيو بوكيتينو، وسأمنحه الوقت الكافي“.

وتابع روني: ”بول بوغبا لم يكن مؤثرًا مع مانشستر يونايتد منذ عودته (صيف 2016)، مستواه مع فرنسا مختلف تمامًا، أرى مانشستر يونايتد يلعب بفردية أكثر من لعب جماعي، مانشستر يونايتد فريق غريب حاليًا.

🗣 "If I'm choosing from one of them two, I'd go Pochettino." Wayne Rooney backs Mauricio Pochettino over Erik ten Hag as Man United's next manager pic.twitter.com/eJc02heD1i — Football Daily (@footballdaily) April 4, 2022

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 51 نقطة من 30 مباراة، كما ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومن الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتولى الألماني رالف رانجنيك تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، ويرتبط الفريق بتعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والهولندي إريك تين هاغ.

يشار إلى أن واين روني هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وسجل 253 هدفا في 559 مباراة، إلى جانب صناعة 146 هدفا، في حين سجل كريستيانو رونالدو 136 هدفا في 324 مباراة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب هدافي مانشستر يونايتد التاريخيين.