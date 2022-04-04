ماذا طلب كلوب من لاعبي ليفربول لاستمرار المنافسة على 4 ألقاب؟

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن لاعبيه يجب أن يظهروا نضجا في سعيهم لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم لكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يجب التركيز عليه قبل مواجهة بنفيكا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وحصد الفريق القادم من منطقة مرسيسايد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير شباط كما يحتل المركز الثاني في الدوري وبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليحافظ على آماله في تحقيق رباعية لا سابق لها في تاريخه.

وأشار كلوب قبل مواجهة بنفيكا في البرتغال إلى أن الفوز الصعب 2-صفر على واتفورد في الدوري يوم السبت كان الدليل المثالي للنهج الذي يريده من لاعبيه في المباريات.

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم الإثنين: ”النضج سيكون أمرا مهما للغاية لكنه ليس الوحيد، فهذا لن يساعدنا كثيرا، لكن يمكن أن تمزج بين الكفاءة والرغبة والحماس والعقلية والنضج… هذه أشياء لا تُشترى.

”خضنا مباريات كنا متقدمين فيها 1-صفر وواصلنا الركض كأننا لسنا متقدمين… أريد من اللاعبين التفكير بالشكل الصحيح وهذا ما شاهدته يوم السبت“.

وأضاف: ”كلنا ندرك أن خطأ واحدا أو تعثرا واحدا سيكون كفيلا بضياع بطولة، هذا لا يُشكل مشكلة لنا، فنحن على استعداد للتحدي التالي“.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي يوم الأحد وقال كلوب إنه لا يواجه مشكلة في إعداد لاعبيه للمباريات المهمة هذا الشهر.

وتابع: ”هذا رائع، ونحن نستمتع بالأمر، التدريبات تكون لفترات قصيرة، اجتماعنا صباح اليوم كان أقصر من التدريب، هذا وضع كنا نحلم به.

”لا أفكر في أن نكون أفضل، أفكر في تقديم أفضل ما لدينا، هذه خطتنا في كل مباراة. يمكننا التطور في العموم، بنفيكا ربما ليس في الوضع الذي يتمناه في الدوري لكنه فريق قوي“.

ويخوض ليفربول المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة ترينت ألكسندر-أرنولد ونابي كيتا للتدريبات بعد شفائهما من الإصابة.