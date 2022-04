وصفوه بأنه "خيار محبط".. انقسام داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بشأن المفاوضات مع تين هاغ

كشف سامويل لوكرست، الصحفي بجريدة ”مانشستر إيفيننغ نيوز“، عن وجود حالة انقسام داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بشأن المفاوضات مع إريك تين هاغ، المدير الفني الحالي لأياكس، لقيادة ”الشياطين الحمر“، خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

ويقود مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المدرب، رالف رانجنيك، مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن يتجه إلى منصب مستشار النادي الفني لمدة عامين.

وقال لوكرست، في تقرير عبر الصحيفة، يوم الإثنين: ”هناك انقسام في غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد بشأن تعيين إيريك تين هاغ مدربًا للفريق“.

وأضاف التقرير: ”إيريك تين هاغ هو المدرب المفضل لإدارة مانشستر يونايتد والأقرب لنيل المهمة، كما أن مجموعة من لاعبي الفريق متحمسة للمدرب ويعتقدون بأنه سيطور الفريق، ولكن من جهة أخرى هناك أسماء وصفت المدرب بأنه خيار (محبط)“.

وأشار: ”ماوريسيو بوكتيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، كان الخيار المفضل في غرفة تبديل الملابس قبل شهرين، لكن إدارة مانشستر يونايتد تقترب من التعاقد مع إيريك تين هاغ“.

Some United players have reservations about Erik ten Hag. That's another reason for the club to appoint him #mufc https://t.co/wYNUVfhasp

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 4, 2022