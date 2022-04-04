رانجنيك: مانشستر يونايتد ليس مرشحا لإنهاء الموسم في المركز الرابع

أقر رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، بأن فريقه ”ليس مرشحا“ لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب تراجعه للمركز السابع بعد التعادل 1-1 مع ليستر سيتي.

ويبتعد يونايتد بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع مع تبقي ثماني مباريات.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين: ”ليس من المفيد على الإطلاق النظر إلى الجدول كل أسبوع والتكهن وتوقع ما سيحدث والتفكير في عدد النقاط المطلوب، لسنا مرشحين في الوقت الحالي بالتأكيد لاحتلال المركز الرابع“.

وأضاف: ”لست عرافا لذا لا أعرف أين سيكون مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، وتقتضي مهمتي ومهمتنا إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن“.

وسيلعب يونايتد ضد إيفرتون يوم السبت. وشدد المدرب الألماني على التركيز في حصد النقاط الثلاث فقط.

وتابع: ”الموسم لم ينته وتتبقى ثماني مباريات وبعدها سيحين وقت الوصول لأفضل استنتاجات واتخاذ القرارات الصائبة للموسم المقبل“.

”في الوقت الحالي نركز في كيفية جمع ثلاث نقاط أمام إيفرتون“.

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن المشاركة الأوروبية؟ مانشستر يونايتد يحتل الأن المركز السابع بالبريميرليغ المؤهل لدوري المؤتمرات الأوروبي .. وقد يفقده 🥹 pic.twitter.com/m1lWj2fErC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

ويرى فرانك لامبارد مدرب إيفرتون أن فريقه لديه القدرات الكافية للبقاء في الدوري الممتاز ويجب أن يبدأ في إظهارها.

وأصبح إيفرتون على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط عقب الخسارة 2-1 من وست هام يونايتد، يوم الأحد.

وخسر إيفرتون ست مرات في آخر ثماني مباريات بالدوري منذ تولي لامبارد القيادة خلفا لرافا بنيتز في يناير كانون الثاني. وسيواجه بيرنلي القابع في المركز قبل الأخير يوم الأربعاء.

ولعب إيفرتون في دوري الأضواء كل عام منذ موسم 1954-1955.

فان بيرسي

وكانت صحيفة ”ميرور“ قد أشارت إلى أن إريك تين هاغ، المدير الفني الحالي لأياكس وأحد أبرز المرشحين لقيادة يونايتد الموسم المقبل، تحدث مع الهولندي روبن فان بيرسي بشأن إمكانية معاونته في تدريب الشياطين الحمر.

ويرغب تين هاغ في استغلال معرفة فان بيرسي بمانشستر يونايتد، بحسب التقرير.

مهاجم هولندا السابق يعمل حاليا كمدرب لشباب فيينورد الهولندي.

ولعب فان بيرسي لمدة 3 مواسم في صفوف يونايتد في الفترة من 2012 إلى 2015.

وذكرت التقارير الصحفية أن تين هاغ اجتمع بالفعل مع مسؤولي يونايتد للتفاوض حول بنود تعاقده تمهيدا لتوليه المسؤولية.