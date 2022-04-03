ديلي إكسبريس: ريال مدريد يدرس التعاقد مع نغولو كانتي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع لاغب الوسط الفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كانتي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع تشيلسي، في يونيو 2023، وقد يتجه البلوز لبيعه، الصيف المقبل، للحصول على عائد مادي، وتجنب رحيله مجانًا بعد أكثر من عام بقليل.

كانتي يمنح ميدالية دوري أبطال أوروبا لأحد مشجعي تشيلسي (صور) https://t.co/htlyDEvdzQ pic.twitter.com/ndbyGHyW1v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2021

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ إنه يمكن لريال مدريد أن يتم صفقة التعاقد مع نغولو كانتي إذا تعاقد تشيلسي مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب موناكو هذا الصيف، علمًا بأن تشواميني مطلوب أيضًا من ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن لتشيلسي، في الوقت الحالي، أن يقدم عرضًا جديدًا لتجديد عقد كانتي بسبب العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش.

كما أن تشيلسي غير قادر على القيام بأي صفقات جديدة، ما يثير الشكوك حول التحرك للتعاقد مع تشواميني، لكن بيع النادي يمكن أن يستمر هذا الشهر للسماح باستئناف الممارسات العادية في ستامفورد بريدج وفقًا للصحيفة ذاتها.

ونقلت ”ديلي إكسبريس“ عن صحيفة ”أس“ الإسبانية أن ريال لا يريد التعاقد مع كانتي، في الوقت الحالي، لكنه يمكن أن يتجه لضمه إذا خسر المعركة مع تشيلسي للتعاقد مع تشواميني.

وهناك العديد من الوسطاء الذين يفكرون في مستقبل كانتي وعلى استعداد لعرضه على أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد وفقًا للصحيفة الإنجليزية.

وسبق أن ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع كانتي، في العام 2019، بعد 3 أعوام من انتقاله من ليستر سيتي إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كانتي شارك في 32 مباراة مع تشيلسي، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وبالمجمل لعب كانتي 250 مباراة مع تشيلسي سجل فيها جميعًا 13 هدفًا، وصنع 15، علمًا بأنه مع البلوز حصد لقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في الدوري الأوروبي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، في حين حصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

ويستعد كانتي مع تشيلسي لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.