ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام ينتفض ويسحق نيوكاسل 5-1 ويتقدم للمربع الذهبي

تقدم توتنهام هوتسبير إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-1 على نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد.

وضغط توتنهام أغلب فترات الشوط الأول، لكن نيوكاسل تقدم على عكس سير اللعب من ركلة حرة منخفضة نفذها فابيان شار في شباك الحارس هوجو لوريس.

لكن تقدم نيوكاسل لم يستمر سوى أربع دقائق، حيث أدرك بن ديفيز التعادل بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من سون هيونج-مين.

وتقدم توتنهام سريعا بعد الاستراحة عن طريق الظهير مات دوهرتي بضربة رأس بعد تمريرة خطيرة من هاري كين، قبل أن يسجل سون الهدف الثالث عقب هجمة مرتدة في الدقيقة 54.

وأشرك نيوكاسل الثنائي جاكوب ميرفي وبرونو جيمارايش لكن توتنهام واصل التألق، وهز البديل ستيفن برجفاين الشباك مرتين.

Spurs leapfrog rivals Arsenal into fourth after coming from a goal behind to rout Newcastle#TOTNEW pic.twitter.com/o7JTVdKW9V — Premier League (@premierleague) April 3, 2022

وبات توتنهام يملك 54 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على جاره آرسنال الذي يستطيع العودة إلى المركز الرابع عندما يواجه كريستال بالاس يوم الإثنين.

ويأتي نيوكاسل بالمركز 15 وله 31 نقطة وبفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وست هام يهزم عشرة لاعبين من إيفرتون

وفي مباراة أخرى أنعش وست هام يونايتد آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما فاز 2-1 على عشرة لاعبين من إيفرتون بفضل ركلة حرة رائعة من آرون كريسويل وهدف من جارود بوين في استاد لندن اليوم الأحد.

وسجل بوين هدف الانتصار بعدما تابع تسديدة زميله ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 58، بينما سيلوم إيفرتون لاعبه أليكس إيوبي في فقدان الاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب قبل الهدف.

ويمثل الهدف عودة مهمة لبوين بعد التعافي من إصابة في الكاحل الأيمن والغياب عن آخر أربع مباريات، ليرفع اللاعب البالغ عمره 25 عاما رصيده إلى تسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وكان وست هام تقدم بهدف بعدما حصل بوين على خطأ من ميسون هولجيت بالقرب من منطقة الجزاء، ونفذ كريسويل الركلة الحرة ببراعة داخل شباك إيفرتون في الدقيقة 32.

وأدرك هولجيت، الذي دخل التشكيلة بعد إصابة دوني فان دي بيك خلال الإحماء، التعادل بعد الاستراحة، ليسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم رغم أنه تلقى مساعدة بعدما أبدلت التسديدة اتجاهها ودخلت شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.

Goals from Cresswell and Bowen earn West Ham a victory that compounds Everton's woes#WHUEVE pic.twitter.com/vjrrUcmCGy — Premier League (@premierleague) April 3, 2022

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري بسبب حصول القائد مايكل كين على الإنذار الثاني بعد خطأ عنيف ضد أنطونيو، لتصبح مهمة إيفرتون أصعب لأكثر من 25 دقيقة.

وتقدم وست هام ثلاثة مراكز بهذا الفوز وأصبح خامسا برصيد 51 نقطة من 31 مباراة، قبل أن يلعب أمام أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي هذا الأسبوع.

ويلعب إيفرتون صاحب المركز 17 برصيد 25 نقطة من 28 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، في ضيافة بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة من 28 مباراة في الدوري يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي واتفورد بالمركز 18 وله 22 نقطة من 30 مباراة، فيما يتذيل نوريتش سيتي الترتيب برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: