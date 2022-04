ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام ينتفض ويسحق نيوكاسل 5-1 ويتقدم للمربع الذهبي

تقدم توتنهام هوتسبير إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-1 على نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد.

وضغط توتنهام أغلب فترات الشوط الأول، لكن نيوكاسل تقدم على عكس سير اللعب من ركلة حرة منخفضة نفذها فابيان شار في شباك الحارس هوجو لوريس.

لكن تقدم نيوكاسل لم يستمر سوى أربع دقائق، حيث أدرك بن ديفيز التعادل بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من سون هيونج-مين.

وتقدم توتنهام سريعا بعد الاستراحة عن طريق الظهير مات دوهرتي بضربة رأس بعد تمريرة خطيرة من هاري كين، قبل أن يسجل سون الهدف الثالث عقب هجمة مرتدة في الدقيقة 54.

وأشرك نيوكاسل الثنائي جاكوب ميرفي وبرونو جيمارايش لكن توتنهام واصل التألق، وهز البديل ستيفن برجفاين الشباك مرتين.

