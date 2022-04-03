ذا صن: مدرب بلجيكا يلمح لإمكانية رحيل لوكاكو وهازارد عن تشيلسي وريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، ألمح إلى أن المهاجم روميلو لوكاكو قد يضطر للرحيل عن تشيلسي الصيف المقبل، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويقاتل روميلو لوكاكو الذي كلفت صفقة انتقاله من إنتر ميلان لتشيلسي مبلغ 97 مليون جنيه إسترليني، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل منذ بداية السنة الحالية، ومنذ أن اضطر لإصدار اعتذار علني عن تصريحاته لقناة تلفزيونية إيطالية عبر خلالها عن غضبه من الجلوس على دكة البدلاء وطريقة اللعب.

وتحدث الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، عن نجوم فريقه الذين يعانون من قلة وقت اللعب وعبر عن عدم معرفته بأفكار لوكاكو بشأن مستقبله، قائلا: ”نتحدث عن لاعبين يملكون أكثر من 100 لقاء دولي ويعرفون جيدا المنتخب الوطني، لن أحاكم أو أقيم الظروف للاعب قبل الصيف لأنها لم تكن ظروفا عادية“.

وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: ”لا تزال هناك سبعة أشهر حتى نهائيات كأس العالم، وربما سندخل في التفاصيل بشأن شعور اللاعب عندما نقترب منها أكثر من الآن“.

يواصل الابتعاد عن الملاعب.. هازارد مهاجم ريال مدريد يخضع لجراحة جديدة في الساق https://t.co/DkYn7XE0qM pic.twitter.com/YD4QVCNNCh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

ويعيش عدة نجوم للمنتخب البلجيكي من بيهم القائد إيدين هازارد، والمهاجم روميلو لوكاكو، أوقاتا صعبة في فريقيهما ريال مدريد وتشيلسي، حيث لا يشاركان بشكل كبير، وهو ما قد يؤثر على قرارهما في الصيف المقبل بشأن مستقبلهما لضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال روبيرتو مارتينيز: ”لكن سيكون هناك الكثير من اللاعبين الذين سيغيرون الأندية أو يشعرون بشكل مختلف هذا الصيف، يحتاج لوكاكو إلى تقييم ما يشعر به في سبتمبر، مثل هازارد وعدد قليل من اللاعبين الآخرين، لكن أحد اللاعبين سيكون الصيف المقبل بالنسبة له لحظة كبيرة في مسيرته“.

وأكد مدرب المنتخب البلجيكي أنه على علم بقلق روميلو لوكاكو بشأن وضعه، موضحا: ”ما زلنا نتحدث، لدي علاقة وثيقة مع جميع اللاعبين، لن أخبر اللاعب أبدًا بما يجب فعله، لكننا نشارك أفكارنا دائمًا، في الوقت الحالي، روميلو في وضع جيد، إنه ملتزم للغاية، لقد كان سعيدا بالفوز بكأس العالم للأندية والخطوة التالية هي إنهاء الموسم بقوة مع تشيلسي والتأكد من أنه يشعر بأهميته الكبيرة“.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن تتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأهل 29 منتخبا إلى كأس العالم 2022 مع تبقي ثلاثة مقاعد ستحسم في يونيو المقبل.

يتبقى 3 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق الأمريكي الشمالي والأقيانوسي، الأمريكي الجنوبي والآسيوي.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا المقررة إقامتها في يونيو المقبل.

ويلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي الذي سيجمع أستراليا مع الإمارات في يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (كوستاريكا) مع نيوزيلندا في يونيو المقبل.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – الفائز من اسكتلندا/أوكرانيا وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – الفائز من الإمارات/أستراليا وبيرو – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – الفائز من كوستاريكا/نيوزيلندا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية