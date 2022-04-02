توخيل مدرب تشيلسي ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 13 عاما

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، انفصل عن زوجته بعد زواج دام 13 عاما.

وخلال مواجهة تداعيات عقوبات الحكومة البريطانية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، كان توخيل يتعامل أيضًا مع انهيار زواجه الذي دام 13 عامًا.

بدأت زوجته سيسي إجراءات الطلاق الأسبوع الماضي، حيث قال أصدقاء بينهما إن ”كل السبل قد استنفدت“ فيما يتعلق بإمكانية الصلح بينهما.

وقال مصدر: ”سيسي وتوماس حاولا تجنب الانقسام لكن في النهاية لم يكن هناك سبيل آخر، إنه أمر محزن للغاية والآن الأمر كله يتعلق بالتأكد من أن بناتهما يحتلن الأولوية القصوى. تم تقديم الأوراق الأسبوع الماضي لبدء الطلاق“.

وانتقلت الصحفية السابقة سيسي إلى بريطانيا في أغسطس/آب الماضي، بعد سبعة أشهر من انضمام توخيل، البالغ 48 عامًا، إلى تشيلسي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومكث في البداية في فندق قبل أن تقيم العائلة في منزلها الجديد في كوبهام بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي.

جريدة الديلي ميل البريطانية تؤكد انفصال الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن زوجته سيسي. توخيل وزوجته تقدموا بأوراق طلاقهما الاسبوع الماضي بعد 13 عاما من الزواج. الطرفين حاولا الوصول إلى حلول بعد الأزمات التي واجهتهما لكن اتفقا على أن الحل الوحيد هو الطلاق. pic.twitter.com/T2h8yeoIYp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وسيواجه توخيل، الذي يتردد أنه يتقاضى 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، خسارة ملايين الجنيهات جراء هذا الطلاق، حيث تخلت زوجته عن وظيفتها في صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية لرعاية أسرتها، لذلك قد يحق لها الحصول على جزء من دخله المستقبلي أيضا، بالإضافة إلى ما يصل إلى نصف ثروته الحالية.

وتقول المصادر إن الزوجين عازمان على الحفاظ على أن يتم الطلاق وديًا.

وقبل عشرة أشهر فقط، شوهدت السيدة توخيل وهي تركض في ملعب بورتو دو دراغاو قبل أن تقفز بين ذراعي زوجها، بعد فوز تشيلسي 1-صفر على مانشستر سيتي، ليتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وحينما كان مدربا لباريس سان جيرمان عاش توخيل وعائلته في منطقة أوت- دو- سين الراقية في باريس. ويُنسب الفضل للسيدة توخيل، البالغة 46 عامًا، في مساعدة زوجها على التفوق خلال مسيرته التدريبية التي جعلته يفوز بمجموعة من الألقاب في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

وقال المصدر: ”سيسي ليست حمقاء، إنها ليست زوجة تقليدية للاعب كرة القدم، إنها امرأة ذكية“.

تمت الإشادة بتوخيل عقب الطريقة التي تعامل بها مع القيود المفروضة على تشيلسي بعد معاقبة أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الفريق اللندني تلقى خسارة ثقيلة على أرضه 4-1 أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.