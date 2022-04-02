مدرب برنتفورد يشيد بقصة كريستيان إريكسن الخيالية عقب الفوز على تشيلسي

أشاد توماس فرانك، مدرب برنتفورد، ”بالقصة الخيالية المتواصلة“ لعودة كريستيان إريكسن بعدما كان قريبا من الموت؛ بسبب أزمة قلبية في بطولة أوروبا العام الماضي، حيث ساهم اللاعب الدنماركي بشكل مؤثر في الفوز المفاجئ 4-1 على تشيلسي، اليوم السبت.

وانتقل إريكسن إلى برنتفورد في يناير كانون الثاني بعدما أبدى رغبته في مواصلة اللعب، رغم سقوطه أرضا وفقدان وعيه خلال اللعب مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا في يونيو حزيران الماضي.

وقال الدنماركي فرانك للصحفيين بعد الفوز الكبير على بطل أوروبا: ”هذه قصة خيالية متواصلة، وأنا سعيد جدا من أجل ذلك بكل تأكيد“، قبل أن يؤكد أنه لم يشكك أبدا في حكمة عودة إريكسن إلى الملاعب.

وأضاف: ”من البداية كنت أفكر في أنه حسنا لقد خضع لفحوص، وتعرض جسده بالكامل للفحوص. لم تكن لدي أي شكوك.. لم أكن أدرك أبدا مدى سرعته في الوصول إلى هذا المستوى“.

Agent Eriksen, your job is complete. pic.twitter.com/tK0GmA7aNU — Wazza 1882 © 🇮🇹 (@Wazza1882) April 2, 2022

ومنح لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق التقدم لبرنتفورد بهدفه الأول مع النادي في الدقيقة 54، بعد تمريرة من برايان مبيمو حولها بنجاح داخل شباك الحارس إدوارد ميندي.

وهذا الهدف الثالث لإريكسن في أكثر من أسبوع واحد بقليل، حيث سجل مع بلاده هدفين خلال التوقف الدولي.

وحظي إريكسن بتحية نادرة من مشجعي تشيلسي للاعب زائر في ستامفورد بريدج.

وسجل برنتفورد مرتين بواسطة فيتالي يانلت، كما أحرز البديل يوان ويسا هدفا قرب النهاية، ليكمل الفريق انتفاضة رائعة بعد التأخر بهدف من أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي في الشوط الثاني.

وقال مدرب برنتفورد: ”يأتي الفوز هنا في ستامفورد بريدج أمام بطل أوروبا وبطل العالم، بعد أداء شبه متكامل وهذا أمر لا يصدق“.

وهذا أول فوز لبرنتفورد على تشيلسي في أي مسابقة منذ 1939.

وحقق برنتفورد فوزه الثالث في أربع مباريات، ليتقدم إلى المركز 14 برصيد 33 نقطة وبفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط.