في سقوط تشيلسي برباعية.. كريستيان إريكسن يسجل للمباراة الرابعة على التوالي محليا ودوليا

سجل كريستيان إريكسن للمباراة الرابعة على التوالي مع برنتفورد والمنتخب الدنماركي وذلك بهدفه في الفوز الكبير لفريقة 4-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وأحرز إريكسن هدفا وأضاف زميله فيتالي يانلت هدفين كما هز يوان ويسا الشباك قرب النهاية ليتعافى برنتفورد من تأخره ويصعق مضيفه تشيلسي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعاد أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الحياة للمباراة بعد شوط أول ممل في استاد ستامفورد بريدج عندما هز الشباك بتسديدة هائلة من 35 مترا اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى، لكن تفوق بطل أوروبا لم يدم سوى لدقيقتين إذ مرر برايان مبيمو كرة إلى يانلت ليدرك التعادل، وصنع مبيمو الهدف الثاني بتمريرة متقنة إلى إريكسن ليحرز اللاعب الدنماركي هدفه الأول مع فريقه الجديد في الدقيقة 54.

وقالت إحصائيات سكواكا على تويتر إن هدف إريكسن في مرمى السنغالي إدوار مندي كان الرابع على التوالي في أربع مباريات للاعب الوسط الدولي بعد هدفه في مرمى بيرنلي وهولندا وصربيا.

وسجل إريكسن هدفا رائعا مع عودته لملعب باركن الذي كاد أن يفقد فيه حياته بسبب أزمة قلبية في بطولة أوروبا (يورو2020) في يونيو/ حزيران الماضي محرزا الهدف الثالث للدنمارك في مواجهة ودية انتهت بالفوز 3-صفر على صربيا يوم الثلاثاء الماضي.

وهز صانع اللعب البالغ عمره 30 عاما والذي ارتدى شارة القيادة الشباك في الدقيقة 57 من المباراة في الملعب الذي شهد سقوطه مغشيا عليه أمام فنلندا في دور المجموعات في بطولة أوروبا.

واستقبلت الجماهير إريكسن بحفاوة بالغة في الملعب بعد أن خيم عليها الخوف والصدمة بعد سقوطه على الأرض في يونيو /حزيران الماضي.

وهدفه في مرمى تشيلسي رفع رصيد لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق إلى 52 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت بواقع 28 هدفا بالقدم اليمنى و24 باليسرى ولا يوجد أهداف بضربة رأس.

وهذه المرة الثانية التي يخسر فيها النادي اللندني على أرضه بثلاثة أهداف أو أكثر أمام فريق صاعد حديثا للدوري الإنجليزي بعد المرة الأولى أمام وست بروميتش ألبيون في أبريل/نيسان 2021 عندما خسر 5-2، وفقا لإحصائيات OPTA.

وبقي تشيلسي في المركز الثالث فيما قفز برنتفورد إلى المركز 14.