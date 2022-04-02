ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" بالفوز على واتفورد

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ”مؤقتا“؛ بالفوز على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

🔴 يورغن كلوب يحقق انتصاره رقم 160 في مباراته رقم 250 مع #ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 👏#ليفربول_واتفورد pic.twitter.com/5JO6FgGq09 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وتكفل البرتغالي المتألق ديوغو جوتا بهدف فريق ليفربول الأول، بينما سجل فابينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ يورغن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح أساسيا ومعه فيرمينو وجوتا في خط الهجوم، بينما احتفظ بساديو ماني على دكة البدلاء.

ماني يلغي احتفال ليفربول بتأهله لكأس العالم مراعاة لمشاعر محمد صلاح https://t.co/lPT8G2sxks pic.twitter.com/1ivrer1CSr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

ورفع ليفربول رصيده لـ72 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب أمام بيرنلي، اليوم السبت.

وتجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18، وبات يواجه شبح الهبوط بشكل أكبر.