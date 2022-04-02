رياضة

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" بالفوز على واتفورد
تاريخ النشر: 02 أبريل 2022 13:22 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2022 14:00 GMT

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" بالفوز على واتفورد

تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18، وبات يواجه شبح الهبوط بشكل أكبر.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ”مؤقتا“؛ بالفوز على ضيفه واتفورد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

وتكفل البرتغالي المتألق ديوغو جوتا بهدف فريق ليفربول الأول، بينما سجل فابينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وبدأ يورغن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح أساسيا ومعه فيرمينو وجوتا في خط الهجوم، بينما احتفظ بساديو ماني على دكة البدلاء.

ورفع ليفربول رصيده لـ72 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب أمام بيرنلي، اليوم السبت.
وتجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ18، وبات يواجه شبح الهبوط بشكل أكبر.

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